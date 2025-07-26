СМИ: Лесные пожары окружили российско-турецкую АЭС «Аккую»

Лесные пожары вплотную подобрались к российско-турецкой АЭС «Аккую», сообщил Telegram-канал Mash.

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С огнем борется российская авиация — в тушении пожаров задействованы вертолеты Ми-8 и самолеты Бе-200. В районе работают свыше 10 тысяч задействованных в возведении станции россиян.

Сообщается, что причиной пожаров стала засуха, о пострадавших сведений нет.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что пожарные защищают от огня два населённых пункта в Крыму.

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ФОТО: МЧС России
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