СМИ: Лесные пожары окружили российско-турецкую АЭС «Аккую»
26 июля 202521:55
Лесные пожары вплотную подобрались к российско-турецкой АЭС «Аккую», сообщил Telegram-канал Mash.
С огнем борется российская авиация — в тушении пожаров задействованы вертолеты Ми-8 и самолеты Бе-200. В районе работают свыше 10 тысяч задействованных в возведении станции россиян.
Сообщается, что причиной пожаров стала засуха, о пострадавших сведений нет.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что пожарные защищают от огня два населённых пункта в Крыму.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru