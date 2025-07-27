СМИ: ЕС придумал схемы по закупке вооружения у США для Киева
Европейский союз придумал способ закупки оружия у США для Киева, сообщает The Washington Post.
Один из них — передача Украине вооружений из собственных запасов с последующей закупкой для себя аналогичного вооружения. Германия и Норвегия потратят миллиарды долларов на поставки.
Берлин внес поправки в Конституцию, позволяющие занимать сотни миллиардов евро на военные расходы. Норвегия может использовать свои нефтяные богатства для финансирования систем ПВО Украины. По словам генсека НАТО Марка Рютте, Дания, Швеция, Финляндия, Великобритания, Нидерланды и Канада также готовы внести свой вклад. Одним из основных запросов Украины являются зенитно-ракетные комплексы Patriot американского производства.
Ранее стало известно, что Берлин ждет поставок Patriot от США в обмен на помощь Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МАК осмотрел черные ящики разбившегося в Амурской области Ан-24
- Российские бомбы ударили по пунктам ВСУ в Харьковской области
- СМИ: ЕС придумал схемы по закупке вооружения у США для Киева
- Полянский считает привычной перепалку Вашингтона и Пекина на заседании Совбеза ООН
- Московский пловец скончался во время заплыва через Волгу
- Путин указал на дерзкие подвиги военных моряков в СВО
- Отгремел первый день фестиваля «НАШИ в ГОРОДЕ»
- СМИ: Лесные пожары окружили российско-турецкую АЭС «Аккую»
- Куценко восхитился потрясающей атмосферой фестиваля «НАШИ в ГОРОДЕ»
- Несовершеннолетний обстрелял сотрудника транспортной безопасности в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru