СМИ: ЕС придумал схемы по закупке вооружения у США для Киева

Один из них — передача Украине вооружений из собственных запасов с последующей закупкой для себя аналогичного вооружения. Германия и Норвегия потратят миллиарды долларов на поставки.

Берлин внес поправки в Конституцию, позволяющие занимать сотни миллиардов евро на военные расходы. Норвегия может использовать свои нефтяные богатства для финансирования систем ПВО Украины. По словам генсека НАТО Марка Рютте, Дания, Швеция, Финляндия, Великобритания, Нидерланды и Канада также готовы внести свой вклад. Одним из основных запросов Украины являются зенитно-ракетные комплексы Patriot американского производства.

Ранее стало известно, что Берлин ждет поставок Patriot от США в обмен на помощь Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

