«Привыкли к брендам»: Спасением зоомагазинов назвали российские корма для животных
В России около двухсот производителей кормов, при этом из страны не уходили компании, делающие лекарства для животных, сказала в эфире НСН Татьяна Колчанова.
Зоомагазины могут закрыть дефицит кормов для животных за счет продукции российских производителей, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» гендиректор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в апреле-мае в крупных городах почти перестали открываться новые зоомагазины. Это связано с дефицитом импортных кормов для животных, за счет которых магазины получали до 80% доходов.
«Надо переориентироваться на российского производителя кормов. По данным Россельхознадзора, в России 190 таких предприятий. Среди них есть крупные и не очень, восемь заводов у локализованных предприятий, это Mars, Nestle и Royal Canin. Есть хорошие отечественные предприятия, которые только недавно вышли на рынок и делают корма всех классов – и эконом, и премиум, и суперпремиум. Просто та же розница привыкла брать те марки кормов, которые давно пользуются популярностью, основная выручка была именно по этой позиции», - сказала Колчанова.
По ее словам, другие проблемы отрасли связаны не с запретами, а с логистикой.
«Помимо кормов есть некоторый дефицит иностранных лекарственных препаратов, но это связано не с запретами, а с временными трудностями по налаживанию новых логистических цепочек. Ни одна из фирм, которые производят лекарства для животных, не ушла из России. Есть некоторые трудности с наполнителями для кошачьих туалетов, но это тоже связано с необходимостью налаживать новую логистику. А все остальное – одежа, аксессуары, игрушки, погремушки – делается в избытке в России. Здесь нет никаких проблем», - отметила гендиректор СПЗ.
При этом Колчанова подчеркнула, что зооиндустрия осталась без поддержки государства, а она нужна.
«Некоторые уже переориентируются, другое дело, что российским производителям нужна поддержка. Если производителям сельхозпродукции, продуктов питания государство дает какие-то льготы: например, снижение НДС с 20 до 10%, льготные кредиты и так далее, то наша индустрия никак не попала в меры поддержки», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».
Ранее президент Союза Кинологических организаций России (СКОР) и Международного кинологического союза (IKU) Владимир Уражевский говорил НСН, что в России все хорошо с производством отечественных кормов для животных.
Со своей стороны, ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц в беседе с «Радиоточкой НСН» допустил, что некоторым животным будет сложно перейти на новые линейки кормов.
В середине марта американская компания Mars, которой принадлежат бренды кормов для животных Whiskas и Pedigree, объявила, что приостанавливает деятельность в России, экспорт и импорт.
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