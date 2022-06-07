«Привыкли к брендам»: Спасением зоомагазинов назвали российские корма для животных

«Надо переориентироваться на российского производителя кормов. По данным Россельхознадзора, в России 190 таких предприятий. Среди них есть крупные и не очень, восемь заводов у локализованных предприятий, это Mars, Nestle и Royal Canin. Есть хорошие отечественные предприятия, которые только недавно вышли на рынок и делают корма всех классов – и эконом, и премиум, и суперпремиум. Просто та же розница привыкла брать те марки кормов, которые давно пользуются популярностью, основная выручка была именно по этой позиции», - сказала Колчанова.

По ее словам, другие проблемы отрасли связаны не с запретами, а с логистикой.

«Помимо кормов есть некоторый дефицит иностранных лекарственных препаратов, но это связано не с запретами, а с временными трудностями по налаживанию новых логистических цепочек. Ни одна из фирм, которые производят лекарства для животных, не ушла из России. Есть некоторые трудности с наполнителями для кошачьих туалетов, но это тоже связано с необходимостью налаживать новую логистику. А все остальное – одежа, аксессуары, игрушки, погремушки – делается в избытке в России. Здесь нет никаких проблем», - отметила гендиректор СПЗ.

При этом Колчанова подчеркнула, что зооиндустрия осталась без поддержки государства, а она нужна.

«Некоторые уже переориентируются, другое дело, что российским производителям нужна поддержка. Если производителям сельхозпродукции, продуктов питания государство дает какие-то льготы: например, снижение НДС с 20 до 10%, льготные кредиты и так далее, то наша индустрия никак не попала в меры поддержки», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».

Ранее президент Союза Кинологических организаций России (СКОР) и Международного кинологического союза (IKU) Владимир Уражевский говорил НСН, что в России все хорошо с производством отечественных кормов для животных.