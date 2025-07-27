Московский пловец скончался во время заплыва через Волгу

В Нижнем Новгороде умер пловец из Москвы, сообщает RT.

Легенда рестлинга Халк Хоган умер в возрасте 71 года

Это произошло во время соревнований X-WATETS Volga. Дмитрий Ионов почувствовал себя плохо во время заплыва на дистанции 3 км. Он обратился к спасателям, которые эвакуировали его в лодку. В момент выхода из воды он потерял сознание.

Мужчину доставили на берег и передали медикам, переправив в больницу, но спасти спортсмена не смогли.

Ранее умер четырехкратный чемпион РФ по боксу Александр Шкаликов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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