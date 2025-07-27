Московский пловец скончался во время заплыва через Волгу

Это произошло во время соревнований X-WATETS Volga. Дмитрий Ионов почувствовал себя плохо во время заплыва на дистанции 3 км. Он обратился к спасателям, которые эвакуировали его в лодку. В момент выхода из воды он потерял сознание.

Мужчину доставили на берег и передали медикам, переправив в больницу, но спасти спортсмена не смогли.

Ранее умер четырехкратный чемпион РФ по боксу Александр Шкаликов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

