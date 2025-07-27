Путин указал на дерзкие подвиги военных моряков в СВО

По его словам, военные моряки и морские пехотинцы служат примером доблестного выполнения воинского долга. Президент указал на дерзость и героизм моряков, сражающихся за правду, справедливость и безопасное, суверенное будущее РФ.

Отмечается, что мужество более чем 50 тысяч матросов и офицеров отмечено медалями и орденами, а 35 моряков удостоены звания Героя.

Ранее в Санкт-Петербурге заявили об отмене парада на День ВМФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

