Путин указал на дерзкие подвиги военных моряков в СВО
Матросы и офицеры ВМФ России, участвующие в специальной военной операции, доблестно сражаются за Родину, сообщил в видеообращении по случаю Дня Военно-морского флота глава государства Владимир Путин.
По его словам, военные моряки и морские пехотинцы служат примером доблестного выполнения воинского долга. Президент указал на дерзость и героизм моряков, сражающихся за правду, справедливость и безопасное, суверенное будущее РФ.
Отмечается, что мужество более чем 50 тысяч матросов и офицеров отмечено медалями и орденами, а 35 моряков удостоены звания Героя.
Ранее в Санкт-Петербурге заявили об отмене парада на День ВМФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru