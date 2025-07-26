Отгремел первый день фестиваля «НАШИ в ГОРОДЕ»
На сцену в субботу вышли первые 10 из 20 музыкальных коллективов, концертную программу первого дня завершило выступление хедлайнера - группы «Чайф» во главе с Владимиром Шахриным.
Первый день фестиваля «НАШИ в ГОРОДЕ» подошел к концу. В течение выходных, 26 и 27 июля, выступят 20 рок-групп, артистов и киноактеров, имеющих свои музыкальные коллективы. В субботу свои песни представили оркестр «Глобалис», группы «Крематорий», «Гудтаймс», «Ключевая» и Casual, Найк Борзов, Елена Jaya, RADIO TAPOK, Гоша Куценко и его коллектив «ГК», а завершило вечер выступление «Чайфа» во главе с Владимиром Шахриным.
ИМЯ ФЕСТИВАЛЯ И ПЛОЩАДКА
Название для музыкального события появилось неслучайно, об этом рассказала гендиректор «Мультимедиа холдинга» Евгения Киселева. Она отметила, что имя мероприятия связано с традиционным форматом «НАШЕго Радио».
«Все очень просто — “НАШИ” в названии — это формат “НАШЕго Радио”, наших артистов, а “В ГОРОДЕ” потому что это формат городского фестиваля. Когда мы поняли, что хотим что-то еще делать и проводить кроме “НАШЕСТВИЯ”, то название сразу же сложилось само по себе: наши исполнители в каком-то городе. Это подойдет не только к Москве, даже к киногороду, где мы проводим фестиваль сегодня», — подчеркнула она в пресс-центре НСН.
Место проведения — кинопарк «Москино» — стало новым центром культурной жизни Москвы и ближайших городов, благодаря фестивалю. На этой же локации планируется провести фестиваль «НАШЕСТВИЕ», объявила начальник управления по событийному маркетингу АНО «Кинопарк» Ситора Даргель.
«Мы очень рады, что проводим “НАШИ в ГОРОДЕ” в этом году и надеемся, что у нас пройдет и “НАШЕСТВИЕ” и “НАШИ в ГОРОДЕ” в следующем году. Площадка позволяет принять и разместить большое количество гостей. Это новая точка притяжения для жителей Москвы», — указала она.
Артистам тоже понравился кинопарк. Певец Найк Борзов даже признался ему в любви.
«Я здесь впервые, было интересно, я люблю парки московские. В Кинопарке вообще класс, я был в партизанской деревне, там очень мило, чисто, спокойно, тишина была бы, если бы не “НАШИ в ГОРОДЕ”. Техническое оснащение тоже очень крутое», — прокомментировал он в пресс-центре НСН.
ШИКАРНАЯ АТМОСФЕРА
Первыми на сцену вышел оркестр «Глобалис», который известен своим симфоническим исполнением популярных рок-песен. Продюсер коллектива Петр Герасимов и дирижер Леонид Бутинский сообщили спецкору НСН, что выступление получилось «немного хулиганским и свободным» благодаря атмосфере на площадке. С ними согласились вокалист группы Casual Алексей Яшин и музыкант Найк Борзов, который отметил, что в кинопарке собралась «заряженная рокерская публика», которая обеспечила бодрое и драйвовое выступление.
В восторге остался и актер Гоша Куценко, выступавший на киносцене со своим коллективом «ГК».
«Мы выступили на таком маленьком “НАШЕСТВИИ”, да и название “НАШИ в ГОРОДЕ” — отличное. Людей сегодня было так много, что мой коллектив даже немного растерялся, но все получили нереальное удовольствие. Энергия рока — это энергия жизни, сердцевина всей музыки на земле», — поделился он.
Вечер продолжил хедлайнер первого дня — группа RADIO TAPOK во главе с Олегом Абрамовым. Еще до выхода на сцену артист удивил тем, что использует современные технологии при написании песен.
«Нейросети и технологии — это очень круто. Они разгружают тебя и подкидывают идеи. Я активно использую это, но в них очень много шлака, надо это делать это. В новом альбоме у меня будут мелодии, которые написал искусственный интеллект», — признался певец в беседе с НСН.
Закрывали первый день своим выступлением группа «Чайф» во главе с лидером Владимиром Шахриным. Певец отметил, что он не понимает некоторое поведение артистов на сцене и призвал всех к благоразумию.
«Мат со сцены, выйти голышом, ботвой потрясти. Здесь не требуется большой ум или смелость. В таких вещах мне всегда хочется сказать: а у тебя дети есть? Ты хочешь, чтобы они это увидели?» — возмутился он в пресс-центре НСН.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Программа «НАШИ в ГОРОДЕ» продолжится в воскресенье 27 июля, а главным хедлайнером будет группа «Ленинград» во главе со своим лидером Сергеем Шнуровым. Выступления начнутся с 12 часов дня, а зрители поочередно увидят группы «Ключи», NAGART, «ДЕМИДОBAND» основателя квартета «И» Александра Демидова. Вслед за ними будут зажигать «АнимациЯ», TattooIN, F.P.G., «Гран-КуражЪ», «ПилОт», Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА».
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