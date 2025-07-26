Название для музыкального события появилось неслучайно, об этом рассказала гендиректор «Мультимедиа холдинга» Евгения Киселева. Она отметила, что имя мероприятия связано с традиционным форматом «НАШЕго Радио».

«Все очень просто — “НАШИ” в названии — это формат “НАШЕго Радио”, наших артистов, а “В ГОРОДЕ” потому что это формат городского фестиваля. Когда мы поняли, что хотим что-то еще делать и проводить кроме “НАШЕСТВИЯ”, то название сразу же сложилось само по себе: наши исполнители в каком-то городе. Это подойдет не только к Москве, даже к киногороду, где мы проводим фестиваль сегодня», — подчеркнула она в пресс-центре НСН.

Место проведения — кинопарк «Москино» — стало новым центром культурной жизни Москвы и ближайших городов, благодаря фестивалю. На этой же локации планируется провести фестиваль «НАШЕСТВИЕ», объявила начальник управления по событийному маркетингу АНО «Кинопарк» Ситора Даргель.

«Мы очень рады, что проводим “НАШИ в ГОРОДЕ” в этом году и надеемся, что у нас пройдет и “НАШЕСТВИЕ” и “НАШИ в ГОРОДЕ” в следующем году. Площадка позволяет принять и разместить большое количество гостей. Это новая точка притяжения для жителей Москвы», — указала она.



Артистам тоже понравился кинопарк. Певец Найк Борзов даже признался ему в любви.



«Я здесь впервые, было интересно, я люблю парки московские. В Кинопарке вообще класс, я был в партизанской деревне, там очень мило, чисто, спокойно, тишина была бы, если бы не “НАШИ в ГОРОДЕ”. Техническое оснащение тоже очень крутое», — прокомментировал он в пресс-центре НСН.



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