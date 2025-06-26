В Госдуме призвали импортозаместить все ветпрепараты
С 2022 года ветпрепараты в России подорожали на 30%, однако ни о каком дефиците и речи не идет, сказали опрошенные НСН эксперты.
В России нет ситуации, когда какой-то ветеринарный препарат не получится купить, при желании можно найти все, однако встает вопрос цены, сказал НСН первый заместитель главы комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
В последние месяцы ветеринарные врачи столкнулись с критической нехваткой вакцин для кошек и собак, рассказали «Известиям» в Национальной ветеринарной палате. По ее данным, в клиники поступило в два-три раза меньше препаратов, чем за аналогичный период прошлого года. В ветеринарных учреждениях подтвердили, что с начала 2025 года фиксируются постоянные перебои с поставками вакцин, из-за чего в очереди на прививку стоят сотни питомцев. Бурматов подчеркнул, что на сегодняшний день дефицита ветпрепаратов в России нет.
«Сейчас нет острого дефицита. Кто обращался в ветеринарные клиники, тот хорошо понимает, что по всем основным препаратам у нас сегодня дефицит ликвидирован. Сейчас нет таких проблем, с которыми мы сталкивались в 2022 году, когда наши западные «партнеры» срывали поставки элементарных, обязательных вещей, например, наркозов. Сейчас ситуация стабильна. Назвать ее идеальной, конечно, язык не повернется, однако в текущих условиях мы достойно реагируем», - сказал собеседник НСН.
По его словам, на рынке ветпрепаратов с 2022 года наблюдается рост цен до 30%, однако дефицита нет.
«У нас выросли цены, на ряд ветпрепаратов до 30%. Это все произошло из-за перебоев в поставках. У нас нет ситуации, когда чего-то просто не купить. При желании можно достать все, что угодно. Российские производители наращивают объемы. Мы создали законодательные условия, которые позволяют быстрее лицензировать ветеринарные препараты. Нам есть, куда двигаться. Я считаю, что у нас в этой сфере должно быть 100% импортозамещение. По статистике, 57% российских семей имеют домашних животных. Вопрос с доступностью ветпрепаратов – вопрос безопасности, спокойствия и здоровья питомцев и их владельцев», - отметил депутат.
В свою очередь ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил НСН, что в умах россиян отечественное почему-то якобы хуже импортного, хотя это вовсе не так.
«Весенний и летний дефициты ветвакцин – сезонное явление, потому что как раз в это время начинаются профилактические мероприятия иммунизации животных. У нас нет дефицита вакцин, по каким-то отдельным зарубежным производителям может встречаться нехватка, однако аналогов у нас достаточно. Тут проблема заключается в недоверии к чему-то российскому, это пришло еще со времен СССР. Якобы импортное лучше, хотя это, конечно, не так. Все появившиеся на рынке ветпрепараты в течение 10 лет проходят необходимые психологические, клинические, биологические испытания. На рынок не могут поступить неэффективные средства», - заверил ветврач.
Ранее президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский заявил НСН, что сегодня в России не хватает как обычных, так и редких ветеринарных препаратов из-за рубежа, при этом российские предприятия не готовы восполнить дефицит, так как отечественные препараты проигрывают по качеству иностранным аналогам.
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