В Госдуме призвали импортозаместить все ветпрепараты

В свою очередь ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил НСН, что в умах россиян отечественное почему-то якобы хуже импортного, хотя это вовсе не так.



«Весенний и летний дефициты ветвакцин – сезонное явление, потому что как раз в это время начинаются профилактические мероприятия иммунизации животных. У нас нет дефицита вакцин, по каким-то отдельным зарубежным производителям может встречаться нехватка, однако аналогов у нас достаточно. Тут проблема заключается в недоверии к чему-то российскому, это пришло еще со времен СССР. Якобы импортное лучше, хотя это, конечно, не так. Все появившиеся на рынке ветпрепараты в течение 10 лет проходят необходимые психологические, клинические, биологические испытания. На рынок не могут поступить неэффективные средства», - заверил ветврач.

Ранее президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский заявил НСН, что сегодня в России не хватает как обычных, так и редких ветеринарных препаратов из-за рубежа, при этом российские предприятия не готовы восполнить дефицит, так как отечественные препараты проигрывают по качеству иностранным аналогам.

