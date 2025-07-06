В «Росчайкофе» исключили опасность для российского рынка от увеличения стоимости матча

Ранее издание «Reuters» сообщило, что в прошлом году аномальная жара в Японии привела к сокращению производства зеленого чая матча и рекордному росту цен на фоне мирового спроса на модный напиток. Однако он продолжает расти, особенно среди миллениалов и зумеров. Чантурия рассказал, что поставки этого продукта в Россию небольшие.

«Поставки этого сегмента в Россию не представляют из себя больших размеров. Очевидно, что популярность матча, прежде всего, видна в сегменте общественного питания, там, где готовят напитки. Физические объемы такого рынка не очень большие. Поэтому я бы не говорил о том, что проблемы с производством и ростом цены на матча могут серьезно затронуть российский рынок. Потому что объем к году небольшой», - подчеркнул он.