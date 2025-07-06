В «Росчайкофе» исключили опасность для российского рынка от увеличения стоимости матча

Глава «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в эфире НСН объяснил, что в России матча в основном используется в сегменте общественного питания для приготовления напитков, но объемы такого рынка не велики. 

Проблемы производства матча в Японии и роста стоимости этого вида чая не отразятся на российском рынке, так как матча в России в основном используют в общепите с незначительным физическим объемом. Об этом в беседе с НСН заявил глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

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Ранее издание «Reuters» сообщило, что в прошлом году аномальная жара в Японии привела к сокращению производства зеленого чая матча и рекордному росту цен на фоне мирового спроса на модный напиток. Однако он продолжает расти, особенно среди миллениалов и зумеров. Чантурия рассказал, что поставки этого продукта в Россию небольшие.

«Поставки этого сегмента в Россию не представляют из себя больших размеров. Очевидно, что популярность матча, прежде всего, видна в сегменте общественного питания, там, где готовят напитки. Физические объемы такого рынка не очень большие. Поэтому я бы не говорил о том, что проблемы с производством и ростом цены на матча могут серьезно затронуть российский рынок. Потому что объем к году небольшой», - подчеркнул он.

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При этом, по словам главы ассоциации, увеличение стоимости матча сильно не повлияет на рост стоимости конечных напитков, для приготовления которых используют этот вид чая.

«В общественном питании стоимость чайного сырья не так сильно влияет на стоимость готового напитка. Значительно больше других факторов, создающих его себестоимость. Понятно, если цена на матча вырастет, то себестоимость готового напитка подрастет, но это не критическое изменение. Никаких существенных изменений для российского рынка ситуация с производством и стоимостью матча не несет», - заключил собеседник НСН.

Ранее Рамаз Чантурия в интервью Тelegram-каналу «Радиоточка НСН» сообщил, что в России во втором полугодии цены на кофе будут стабилизированы на «адекватном» уровне.

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ФОТО: РИА Новости / Мурад Оруджев
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