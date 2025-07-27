Российские бомбы ударили по пунктам ВСУ в Харьковской области
27 июля 202502:36
Воздушно-космические силы России уничтожили пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины в ДНР и Харьковской области, сообщает Минобороны.
С этой целью были применены авиабомбы ОДАБ-1500 и ФАБ-500. В результате авиаудара цели противника поражены. Военное ведомство также опубликовало кадры поражения.
Ранее ВС РФ уничтожили две пусковые установки и РЛС ЗРК Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru