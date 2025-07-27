Российские бомбы ударили по пунктам ВСУ в Харьковской области

Воздушно-космические силы России уничтожили пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины в ДНР и Харьковской области, сообщает Минобороны.

Армия России ударила по предприятию ВПК Украины и учебному центру ВСУ

С этой целью были применены авиабомбы ОДАБ-1500 и ФАБ-500. В результате авиаудара цели противника поражены. Военное ведомство также опубликовало кадры поражения.

Ранее ВС РФ уничтожили две пусковые установки и РЛС ЗРК Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Минобороны РФ
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