Выступление на фестивале «НАШИ в ГОРОДЕ» поразило атмосферой и принесло нереальное удовольствие, рассказал актер и музыкант Гоша Куценко в пресс-центре НСН.

Мероприятие проходит в эти выходные в «Москино». Опен-эйр продлится два дня, за это время на нем выступят 20 рок-групп, артистов и киноактеров, имеющих свои музыкальные коллективы. Куценко отметил, что ему было очень приятно, что его пригласили на площадку, которая объединяет и актеров и музыкантов.