Куценко восхитился потрясающей атмосферой фестиваля «НАШИ в ГОРОДЕ»
Атмосфера фестиваля «НАШИ в ГОРОДЕ» напомнила «НАШЕСТВИЕ», а все музыканты были в восторге, рассказал в пресс-центре НСН Гоша Куценко.
Выступление на фестивале «НАШИ в ГОРОДЕ» поразило атмосферой и принесло нереальное удовольствие, рассказал актер и музыкант Гоша Куценко в пресс-центре НСН.
Мероприятие проходит в эти выходные в «Москино». Опен-эйр продлится два дня, за это время на нем выступят 20 рок-групп, артистов и киноактеров, имеющих свои музыкальные коллективы. Куценко отметил, что ему было очень приятно, что его пригласили на площадку, которая объединяет и актеров и музыкантов.
«Нам начали доверять, зовут на киношные фестивали. Я ставлю условие, что не приеду, если мы не поем. А сегодня здесь прекрасный компромисс, мы выступили на таком маленьком “НАШЕСТВИИ”, да и название “НАШИ в ГОРОДЕ” — отличное. Людей сегодня было так много, что мой коллектив даже немного растерялся, но все получили нереальное удовольствие. Я хочу снять в ближайшее время кино о забытых рокерах из 1990-х. Пока не выдаю тайны, но когда картина выйдет, то эти гениальные мелодии зазвучат с новой силой. Энергия рока — это энергия жизни, сердцевина всей музыки на земле», — отметил он.
Ранее хедлайнер первого дня музыкального фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» Владимир Шахрин в пресс-центре НСН осудил эпатаж на сцене.
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