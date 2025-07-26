Несовершеннолетний обстрелял сотрудника транспортной безопасности в Москве

Преступление было совершено на станции Матвеевская. Нападавший с места происшествия скрылся, потерпевший был госпитализирован.

Злоумышленником оказался несовершеннолетний 2010 года рождения. Его, а также находившегося рядом второго подростка доставили в полицию в сопровождении законных представителей.

Ранее толпа неизвестных избила участника СВО на улице Коллонтай в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

