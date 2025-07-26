Несовершеннолетний обстрелял сотрудника транспортной безопасности в Москве
Московские правоохранители задержали молодого человека, который выстрелил в сотрудника транспортной безопасности и его знакомого из пневматического пистолета. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Преступление было совершено на станции Матвеевская. Нападавший с места происшествия скрылся, потерпевший был госпитализирован.
Злоумышленником оказался несовершеннолетний 2010 года рождения. Его, а также находившегося рядом второго подростка доставили в полицию в сопровождении законных представителей.
Ранее толпа неизвестных избила участника СВО на улице Коллонтай в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru