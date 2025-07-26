Молодые артисты могут решиться на эпатажные поступки ради повышения узнаваемости, но состоявшимся артистам это совсем не нужно, рассказал основатель и лидер группы «Чайф», хедлайнер первого дня музыкального фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» Владимир Шахрин в пресс-центре НСН.

Музыкальный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» проходит в эти выходные в «Москино». Опен-эйр продлится два дня, за это время на нем выступят 20 рок-групп, артистов и киноактеров, имеющих свои музыкальные коллективы. Шахрин отметил, что он не представляет, как артисты могут устраивать странные поступки на подобных выступлениях.