«А у тебя дети есть?»: Шахрин осудил эпатаж на сцене
Мат и исполнение песен нагишом на концертах нужны только тем, кому необходимо привлечь к себе внимание, заявил в пресс-центре НСН Владимир Шахрин.
Молодые артисты могут решиться на эпатажные поступки ради повышения узнаваемости, но состоявшимся артистам это совсем не нужно, рассказал основатель и лидер группы «Чайф», хедлайнер первого дня музыкального фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» Владимир Шахрин в пресс-центре НСН.
Музыкальный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» проходит в эти выходные в «Москино». Опен-эйр продлится два дня, за это время на нем выступят 20 рок-групп, артистов и киноактеров, имеющих свои музыкальные коллективы. Шахрин отметил, что он не представляет, как артисты могут устраивать странные поступки на подобных выступлениях.
«Мат со сцены, выйти голышом, ботвой потрясти — здесь не требуется больший ум или смелость. В таких вещах мне всегда хочется сказать: а у тебя дети есть? Ты хочешь, чтобы они это увидели? У человека должно быть чувство достоинства, ты должен понимать, что это публичные выступления. На концертах многие люди ходят в зал, на наши приходят с детьми. А если это мои внуки? И зачем это? Песня станет лучше от этого? Нет, только все напишут об этом. Мне так предложили сыграть в кузове "БелАЗа", самой большой машины в мире, но какой в этом смысл для нас, для музыки? Хорошо, что мы востребованный коллектив, и нам не надо тратить время на такие вещи для привлечения внимания, а кто-то из молодых на это идет», — отметил он.
Ранее участница рок-фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» Elena Jaya (Елена Джая) призналась специальному корреспонденту НСН, что зарядилась энергией зрительного зала на просторах кинопарка «Москино».
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