Полянский считает привычной перепалку Вашингтона и Пекина на заседании Совбеза ООН

Перепалка представителей США и Китая на заседаниях Совета Безопасности Организации Объединённых Наций является привычной, сообщил в Telegram первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Мерц призвал Си Цзиньпина поддержать усилия по перемирию на Украине

По его словам, такая ситуация во время заседаний по вопросу Украины происходит не впервые. Это случилось на фоне того, что американцы в последнее время вменяют китайцам в вину поставки РФ компонентов для дронов. На это Пекин всегда отвечает жёстко, отметил дипломат.

Перепалка возникла на заседании Совбеза ООН во время обсуждения Украины.

Ранее стало известно, что Китаю невыгодно поражение России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: twitter.com/UN_News
ТЕГИ:РоссияУкраинаСШАКитайСовбез ООН

Горячие новости

Все новости

партнеры