Полянский считает привычной перепалку Вашингтона и Пекина на заседании Совбеза ООН
Перепалка представителей США и Китая на заседаниях Совета Безопасности Организации Объединённых Наций является привычной, сообщил в Telegram первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, такая ситуация во время заседаний по вопросу Украины происходит не впервые. Это случилось на фоне того, что американцы в последнее время вменяют китайцам в вину поставки РФ компонентов для дронов. На это Пекин всегда отвечает жёстко, отметил дипломат.
Перепалка возникла на заседании Совбеза ООН во время обсуждения Украины.
Ранее стало известно, что Китаю невыгодно поражение России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru