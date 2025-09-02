Выявить мышиную лихорадку у домашних грызунов помогут изменения в поведении и отказ от еды, рассказал ветеринарный врач Михаил Шеляков в разговоре с НСН.

В Министерстве здравоохранения Башкирии напомнили о том, что осенью снова активизировалась мышиная или геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Об этом сообщило издание Ufatime.ru. Эта болезнь чаще всего передается через больных грызунов. Шеляков дал совет, как уберечь своего домашнего питомца от случайного заражения.