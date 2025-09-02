Ветеринар раскрыл, как защитить домашних грызунов от опасной лихорадки
Риски заражения для домашних питомцев невозможно просчитать на 100%, но хозяева могут вовремя предотвратить развитие болезни, заявил НСН Михаил Шеляков.
Выявить мышиную лихорадку у домашних грызунов помогут изменения в поведении и отказ от еды, рассказал ветеринарный врач Михаил Шеляков в разговоре с НСН.
В Министерстве здравоохранения Башкирии напомнили о том, что осенью снова активизировалась мышиная или геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Об этом сообщило издание Ufatime.ru. Эта болезнь чаще всего передается через больных грызунов. Шеляков дал совет, как уберечь своего домашнего питомца от случайного заражения.
«Мышиная лихорадка и заболевания этой группы переносятся по сухому сену: в стогах, на сеновале, но можно занести через зараженные фекалии с сеном даже из зоомагазина или с клещами из сена — бывали такие случаи. Обезопасить питомца здесь в общем-то не получится, потому что мы не видим загрязнения сена. На вид оно может быть отличным, свежим, хорошо пахнущим, но все равно содержать пылевые частицы, которые переносят вирусы. Здесь поможет только универсальный совет — покупать сено только у проверенных поставщиков», — отметил он.
Ветеринар также посоветовал хозяевам быть внимательнее к своим домашним грызунам и вовремя обращаться за медицинской помощью.
«Первое, что мы видим при лихорадке — это повышение температуры. Технически ее измерить затруднительно, но тут можно заметить, что зверек перестал быть активным, у него появляется жар, кашель, насморк. Это все лечится, но в зависимости от стадии займет разное количество времени: лучше сразу предпринять меры при первых симптомах. Если питомец начнет отказываться от корма, то это уже средняя стадия. Если добавляются кожные и кишечные проявления болезни, то тогда уже можно говорить о тяжелой. Конечно, бежать по каждому чиху к ветеринарам не стоит, к тому же, 90% из них захотят заработать на вас и пропишут даже те анализы, которые и не нужны. Лучше всего — иметь домашнюю аптечку для животных и проверенный контакт в WhatsApp, чтобы получить оперативную консультацию онлайн, так как симптомы развиваются быстро: от первых признаков до тяжелого клинического состояния могут пройти лишь одни сутки», — заключил он.
Мышиная лихорадка также опасна и для людей. Ее летальность зависит от тяжести заболевания, а в среднем достигает от 3 до 12%, при этом наиболее высокий риск такого исхода у пациентов с тяжелой формой болезни. Без своевременного лечения и при наличии осложнений вероятность умереть растет.
Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных заболеваний Георгий Викулов объяснил НСН, как человеку защитить себя от заражения мышиной лихорадкой.
