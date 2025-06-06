Он также отметил, что на стоимость услуг оказывают влияние различные спекуляции и человеческий фактор.

«На повышение стоимости услуг влияет и человеческий фактор. Многие владельцы животных стремятся прививать своих питомцев только импортными вакцинами. Они считают, что раз импортное, значит, лучшее. Многие не хотят менять прежнюю импортную вакцину на новую российскую, боясь навредить животному. Сейчас уже какого-то дефицита по лекарственным препаратам мы не видим. Более-менее все хорошо. Импорт еще есть, но неуклонно его доля снижается из-за появления российских аналогов. Нас часто спрашивают о качестве отечественных препаратов и вакцин. Могу лишь сказать, что пока жалоб на них не поступало, но нужно смотреть отсроченные последствия. К тому же ветеринар должен быть убежден, что российский производитель при повышении спроса не будет снижать качество. Пока всё устраивает. Цены действительно большие, но далеко не везде. В ветеринарном мире также много спекуляций», - добавил ветеринарный врач.

Ранее стало известно, что половина владельцев домашних животных летом обращаются к ветеринарам из-за клещей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



