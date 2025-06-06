Высокую стоимость ветеринарных услуг объяснили импортом и спекуляциями
Услуги ветеринара подорожали в России из-за импортных расходных материалов, а также человеческого фактора и спекуляций, рассказал НСН ветеринарный врач Михаил Шеляков.
Повышение цен на услуги ветеринара обусловлено отсутствием российских заменителей значительной части импортных материалов, которые применяются для лечения животных, заявил НСН ветеринарный врач Михаил Шеляков.
В 2024 году россияне потратили на ветеринарные услуги около 50 миллиардов рублей, что на 16,4% больше, чем в 2023-м, сообщила «Парламентская газета». Стоимость популярных диагностических услуг, в том числе инструментальной диагностики (УЗИ, рентген), выросла за три года в среднем на 50%, а базовых лабораторных исследований (общий анализ крови, мочи) — на 60%.
Шеляков отметил, что благодаря импортозамещению ситуация с препаратами в ветеринарии постепенно улучшается, но всё ещё значительную часть материалов в России не производят.
«Цены на услуги ветеринаров подскочили из-за импортных расходных материалов. Значительная часть из которых по-прежнему не производится в России, в том числе, наркоз, шовные материалы и так далее. Хотя, конечно, импортозамещение работает. Уже немножко становится полегче ситуация, не такая, что была раньше. Были периоды, когда работать ветеринарам фактически было нечем. Стоимость услуг сразу подскочила. К счастью, сейчас постепенно все меняется к лучшему, в том числе, с вакцинами. Вместе с тем, всё ещё нельзя сказать, что ситуацию удалось полностью исправить», - рассказал специалист.
Он также отметил, что на стоимость услуг оказывают влияние различные спекуляции и человеческий фактор.
«На повышение стоимости услуг влияет и человеческий фактор. Многие владельцы животных стремятся прививать своих питомцев только импортными вакцинами. Они считают, что раз импортное, значит, лучшее. Многие не хотят менять прежнюю импортную вакцину на новую российскую, боясь навредить животному. Сейчас уже какого-то дефицита по лекарственным препаратам мы не видим. Более-менее все хорошо. Импорт еще есть, но неуклонно его доля снижается из-за появления российских аналогов. Нас часто спрашивают о качестве отечественных препаратов и вакцин. Могу лишь сказать, что пока жалоб на них не поступало, но нужно смотреть отсроченные последствия. К тому же ветеринар должен быть убежден, что российский производитель при повышении спроса не будет снижать качество. Пока всё устраивает. Цены действительно большие, но далеко не везде. В ветеринарном мире также много спекуляций», - добавил ветеринарный врач.
Ранее стало известно, что половина владельцев домашних животных летом обращаются к ветеринарам из-за клещей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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