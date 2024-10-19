СМИ: В Испании женщина умерла после укуса домашнего хомяка
В Испании мать двоих детей умерла после укуса домашнего хомяка, сообщает Antena 3 Noticias.
Женщина направлялась в медицинский центр за помощью после укуса грызуна, но не дошла, упав замертво в нескольких метрах от входа на глазах у своих детей.
Медики пытались спасти жизнь женщины, но тщетно. Начато расследование.
Врачи предупреждают, что даже безобидные хомячки способны переносить смертельно опасные вирусы, которые развиваются в их организмах.
Ранее стая собак напала на девочку в якутском поселке Чульман. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако региональные врачи не смогли помочь, и девочка скончалась, передает «Радиоточка НСН».
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