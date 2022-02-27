Ветеран «Альфы»: Уголовники не помогут Украине воевать

Полковник Сергей Гончаров считает, что освобождение заключенных Украиой может стать серьезной проблемой для спецслужб ДНР, ЛНР и России, но ситуация закончится переговорами.

Украина надеется, что освобожденные уголовники пополнят ряды националистов. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка» заявил президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров.

Власти Украины намерены освободить бывших военных, которые отбывают наказание в местах лишения свободы, для участия в боевых действиях. Об этом заявил прокурор Офиса генпрокурора Украины Андрей Синюк.

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«Из мест лишения свободы и следственных изоляторов освобождают бывших военных, изъявивших желание защищать страну во время военного положения», —отметил прокурор в комментарии телеканалу «Громадське».

«Украина выпускает заключенных, думая, конечно, что они станут в ряды националистов и будут бороться с завоеваниями, которые будут у ДНР и ЛНР. Уголовные элементы – это проблема и для Украины, и для России», - заявил полковник.
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Ветеран «Альфы» напомнил, что накануне руководство Украины объявило о раздаче огнестрельного оружия. По его мнению, этот шаг сделан в надежде на то, что неонацисты, получив оружие, на какое-то время уйдут в подполье.

«Это оружие будет использоваться прежде всего неонацистами, которые уже заранее готовятся к диверсионной, партизанской войне. Они какое-то время проявлять себя не будут, чтобы начать действовать потом с этими автоматами в руках. И после того, как спецоперация наших сил закончится, встанет задача борьбы с подпольными диверсионными группами неонацистов. Создается перспектива того, что будет продолжаться диверсионно-гражданская война, если хотите. У бендеровцев большая история дедов и прадедов. Есть схроны с оружием, куда они наверняка пойдут.
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В то же время на Украине не понимают, что этим уголовникам идеология по барабану – им надо мародерствовать, убивать, добывать свои бандитские деньги. Вот проблема какая. Как бы они с этими уголовниками ни обострили ситуацию. Тогда население само побежит к нам, потому что уголовники его достанет. Так что для России даже с перспективой переговоров, а также для спецслужб ЛНР и ДНР вооруженные неонацисты и украинские уголовники - основная проблема», -подчеркнул эксперт.

Сергей Гончаров убежден – несмотря на ожидание Зеленским поддержки от США и Запада в конфликте с Россией, он ее не получит. Но переговоры украинской и российской сторон состоятся. Даже без Зеленского.

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«Никогда американцы своими солдатами в других странах не воевали и воевать не будут – они за океаном. И в локальных войнах Европа пострадает больше всего. Если сейчас произойдет окружение Киева, и все руководство спрячется в схронах во Львове, наступит предел, при котором какие-либо возможности украинской власти окажутся бесперспективны. Поэтому Зеленского заставят – его приведут за уши на переговоры или придет тот, кто будет после него. В любом случае все закончится переговорами», - убежден ветеран «Альфы».

В субботу глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что местные чеченские бойцы захватили военный объект в ходе спецоперации на Украине. В Грозном в пятницу состоялась проверка боеготовности личного состава силовых структур Чечни, в построении приняли участие больше 12 тысяч военных, которых показали в эфире местного телевидения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаключенныеОружиеСергей ГончаровУкраина
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