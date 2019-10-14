Зеленского упрекнули в заигрывании с националистами
Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины в эфире НСН рассказала о двойной игре президента.
В воскресенье, 13 октября, премьер-министр Украины Алексей Гончарук побывал на концерте, на котором выступала ультраправая рок-группа «Сокира Перуна». Об этом сообщило украинское издание «Страна.uа», ссылаясь на телеграм-канал одного из лидеров украинских радикалов Евгения Карася. В качестве подтверждения своих слов Карась опубликовал фото Гончарука, который стоит на сцене на фоне коловрата, который в качестве своей символики использует ряд неонацистских группировок.
Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер рассказала в эфире НСН, чего пытается добиться руководство Украины, заигрывая с националистами.
«На данный момент цель Зеленского – усадить Россию за стол переговоров по Донбассу в нормандском формате. Именно поэтому было предложение по плану Штайнмайера, были проведены обмены военнопленными, и даже планировалось отведение войск. На мой взгляд, в конечной цели это выгодно в первую очередь Украине. Потом в качестве условия проведения выборов они могут выставить такие пункты как доступ украинских СМИ, доступ всех партий, обеспечить безопасность всем кандидатам, а это значит, туда нужно завести украинскую полицию и службы безопасности. И когда такими маленькими шажочками Украина будет продавливать свои условия, а Россия планомерно будет уступать, тогда Запад может помочь Украине взять территорию Донбасса под свой контроль. Пока Зеленскому это не очень удается. Ему нужно убедить собственных радикалов, что это им выгодно. За пять лет после Майдана на Украине выросло целое поколение отъявленных нацистов, которые не приемлют никаких компромиссов и никаких договоренностей с Россией», - отметила она.
Шеслер отметила многократное увеличение числа радикальных националистов на Украине, и их возросшее ощущение полной безнаказанности. По ее словам, посылая министра на откровенно нацистские мероприятия, Зеленский заискивает с ними и пытается убедить их в продолжении политики Порошенко.
«Сегодня число националистов многократно превышает их количество в 2014 году. Сотни тысяч прошли через войну на Донбассе. Десятки тысяч были взращены МВД и СБУ. За эти пять лет они почувствовали вкус полной безнаказанности. Это тоже спровоцировало рост их числа и радикальные настроения. Именно поэтому премьер-министр Гончаров приехал на концерт отъявленной нацисткой группы. Там откровенно кидают зиги, разукрашены в свастики, провозглашают нацистские лозунги, славят Гитлера. Это сделано, чтобы убедить украинских нацистов, что мы с вами. Зеленский пытается изобразить борца за мир на Донбассе, пытается заверить Европу в этом. В то же время ему нужно убедить своих нацистов, что он будет продолжать политику Порошенко в том же русле. Так что стремление Запада и Украины усадить Россию за стол переговоров в нормандском формате похоже на стремление шулеров усадить играть в карты пассажира в вагоне поезда. А правильным действием будет не садиться играть с шулерами. Они обманут. Мне кажется, что руководство России это понимает. Мы слышим заявления Путина, Лаврова о том, что Зеленский не справляется со своими националистами и не выполняет обязательств по отведению войск и выполнению минских соглашений», - предположила она.
Ранее украинский оппозиционный политик Алексей Албу заявил, что посещение премьером концерта неонацистов – это сигнал обществу. По его мнению, «феномен Зеленского» достаточно прост и заключается в том, что все противоборствующие группы на Украине получили правильные обещания. Ультраправый лагерь верит, что власть принадлежит им, а левый и условно пророссийский лагеря верят в то, что команда Зеленского будет бороться с неонацистами.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей