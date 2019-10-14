Зеленского упрекнули в заигрывании с националистами

В воскресенье, 13 октября, премьер-министр Украины Алексей Гончарук побывал на концерте, на котором выступала ультраправая рок-группа «Сокира Перуна». Об этом сообщило украинское издание «Страна.uа», ссылаясь на телеграм-канал одного из лидеров украинских радикалов Евгения Карася. В качестве подтверждения своих слов Карась опубликовал фото Гончарука, который стоит на сцене на фоне коловрата, который в качестве своей символики использует ряд неонацистских группировок.

Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер рассказала в эфире НСН, чего пытается добиться руководство Украины, заигрывая с националистами.

«На данный момент цель Зеленского – усадить Россию за стол переговоров по Донбассу в нормандском формате. Именно поэтому было предложение по плану Штайнмайера, были проведены обмены военнопленными, и даже планировалось отведение войск. На мой взгляд, в конечной цели это выгодно в первую очередь Украине. Потом в качестве условия проведения выборов они могут выставить такие пункты как доступ украинских СМИ, доступ всех партий, обеспечить безопасность всем кандидатам, а это значит, туда нужно завести украинскую полицию и службы безопасности. И когда такими маленькими шажочками Украина будет продавливать свои условия, а Россия планомерно будет уступать, тогда Запад может помочь Украине взять территорию Донбасса под свой контроль. Пока Зеленскому это не очень удается. Ему нужно убедить собственных радикалов, что это им выгодно. За пять лет после Майдана на Украине выросло целое поколение отъявленных нацистов, которые не приемлют никаких компромиссов и никаких договоренностей с Россией», - отметила она.