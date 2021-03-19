ФСБ задержала 14 украинских радикалов
ФСБ обезвредила 14 украинских радикалов-неонацистов из молодежного сообщества «М.К.У.», пишет «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
13 участников этой группы задержали в Геленджике, еще одного — в Ярославле. По информации ЦОС, лидер сообщества в 2020 году выступал с призывами совершать теракты в России.
«Пресечена деятельность "…" «М.К.У.», созданного гражданином Украины Красновым Егором, 2000 года рождения, использующим в сети Интернет псевдоним Егор Яковлев», — сказали в ЦОС.
Среди изъятых у задержанных радикалов вещей, помимо нацистских материалов, в протоколе задержания фигурируют инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, огнестрельного оружия, а также холодного оружия.
«М.К.У.», по словам задержанных, собралась в 2019 году. В ФСБ отметили, что Краснов с подельниками неоднократно пересылали в Россию из Киева и Харькова методички по совершению терактов, проведению насильственных акций. Как знак «приверженности нацистской идеологии» участники сообщества сжигали копию Знамени Победы. Также радикалы занимались «спецтренировками»: избивали бездомных и представителей молодежных субкультур.
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