Лукьяненко раскрыл, чего ждет от обновленного Союза писателей
Сергей Лукьяненко заявил НСН, что Союз писателей сегодня, в частности, работает над пропагандой института прикрепленных авторов, что важно и с финансовой, и с социальной точки зрения.
Обновленный Союз писателей должен в первую очередь популяризировать чтение среди населения и помогать писателям в их повседневной жизни, в том числе давая им защиту и дополнительные возможности для работы. Об этом НСН рассказал писатель-фантаст, член Союза писателей Сергей Лукьяненко.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский анонсировал переаттестацию участников Союза писателей РФ через выдачу обновленных членских билетов. Лукьяненко раскрыл, как должен работать обновленный Союз писателей.
«В первую очередь, обновленный Союз писателей должен стать своего рода писательским профсоюзом. Он должен как защищать права писателей, так и помогать им в повседневной работе, популяризировать чтение. У нас очень сильно упал уровень начитанности. Проблемы существуют, потому что эта профессия официально появилась только недавно. Это важно для трудового стажа, чтобы писатель мог работать в какой-то организации. Раньше таким организациям приходилось делать это левыми путями», - рассказал он.
Также собеседник НСН раскрыл, какие основные задачи сейчас стоят перед Союзом писателей, чтобы сделать членство в нем престижным и полезным для участников.
«Должны существовать Дома творчества, которые были в советское время, пансионаты. Потому что для многих писателей куда-то уехать и в течение месяца плотно поработать над текстом - очень важно. Была та же самая поликлиника Союза писателей, писатель пользовался всем набором социальных благ. Хорошо бы это все вернуть, и Союз сейчас этим тоже достаточно активно занимается. Нужно пропагандировать институт прикрепленных авторов, как на Западе, когда при каком-нибудь университете писатель читает лекции. Это возможности стабильного заработка и социального положения. У нас это пока не очень принято. Сейчас подобное создается на Сахалине - там есть литературная резиденция, куда приезжают авторы со всей страны популяризовать этот край. Что-то подобное может существовать по всей стране, этим Союз писателей тоже должен заниматься», - раскрыл Лукьяненко.
Также писатель раскрыл, как Союз помогает в защите прав его участников.
«Сейчас создан некий рекомендованный Союзом писателей образец заключения договора с издательством. Если писатель пользуется такими образцами, то в случае необходимости, юристы Союза могут прийти ему на помощь. В Союз писателей вошло огромное количество союзов, которое возникло в России после дробления единого союза. Стать членом Союза писателей просто. Если человек раньше являлся его членом, то он просто переходит в новый, написав об этом заявление. Также необходимо иметь опубликованную книгу и соблюдать требования устава», - подытожил он.
Ранее известный писатель, драматург и сценарист Александр Цыпкин рассказал НСН, что профессиональный стандарт «Писатель» не будет работать на практике, так как в России книги пишут и актеры, и журналисты.
