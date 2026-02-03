«В первую очередь, обновленный Союз писателей должен стать своего рода писательским профсоюзом. Он должен как защищать права писателей, так и помогать им в повседневной работе, популяризировать чтение. У нас очень сильно упал уровень начитанности. Проблемы существуют, потому что эта профессия официально появилась только недавно. Это важно для трудового стажа, чтобы писатель мог работать в какой-то организации. Раньше таким организациям приходилось делать это левыми путями», - рассказал он.

Также собеседник НСН раскрыл, какие основные задачи сейчас стоят перед Союзом писателей, чтобы сделать членство в нем престижным и полезным для участников.

«Должны существовать Дома творчества, которые были в советское время, пансионаты. Потому что для многих писателей куда-то уехать и в течение месяца плотно поработать над текстом - очень важно. Была та же самая поликлиника Союза писателей, писатель пользовался всем набором социальных благ. Хорошо бы это все вернуть, и Союз сейчас этим тоже достаточно активно занимается. Нужно пропагандировать институт прикрепленных авторов, как на Западе, когда при каком-нибудь университете писатель читает лекции. Это возможности стабильного заработка и социального положения. У нас это пока не очень принято. Сейчас подобное создается на Сахалине - там есть литературная резиденция, куда приезжают авторы со всей страны популяризовать этот край. Что-то подобное может существовать по всей стране, этим Союз писателей тоже должен заниматься», - раскрыл Лукьяненко.