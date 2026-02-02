«Это очень остроумный и оригинальный подход к делу. Я не знаю, как мы узнали, что россияне стали материться чаще, но у меня тоже складывается такое субъективное впечатление. Особенно неприятно бывает, когда молодые люди и не только буквально разговаривают матом. Мат – это все-таки брань, ругань, поэтому эти слова существуют для того, чтобы произнести их, когда попадешь молотком по пальцу в процессе забивания гвоздя, а не через каждое слово. Я бы людям посоветовал не материться на каждом шагу, у нас огромное количество слов, богатейший язык. Свое негодование, возмущение, смех можно выразить тысячей слов, а не двумя-тремя. Мат уместен, когда испуг или ужас какой-то, но в интимной обстановке, когда я, например, со своим товарищем. Когда щука сорвалась или ждем человека с закуской, а он сказал, что не приедет. Кто он после этого? Если в семье матом разговаривают, дети на это тоже обречены. Да, нужно вести разъяснительную работу», - рассказал он.

В художественной прозе он сравнил мат с перцем халапеньо, с которым нельзя переборщить.

«Для меня актуален вопрос, можно ли эти слова употреблять в художественной прозе. Я считаю, что можно, но редко, как перец халапеньо – только там, где необходимо. Например, не от автора, а в речи героя. Это уместно, когда описываешь что-то с особенным омерзением. Должен быть языковый вкус, чтобы это было умеренно», - заключил собеседник НСН.

Запрещать мат в музыке бессмысленно, ведь маркировка нецензурного контента уже существует, а инициативы ради инициатив выглядят как заблуждение уровня «Незнайка в солнечном городе», сказала НСН генеральный директор «МТС Лейбл» Надежда Бойчевски.

