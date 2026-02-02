Интимная обстановка: Драгунский рассказал, когда уместно ругаться матом
Писатель Денис Драгунский в эфире НСН сравнил мат с перцем халапеньо, с которым нельзя переборщить.
Мат уместно употреблять в момент испуга или ужаса, но не при всех, а в интимной обстановке, заявил НСН филолог и писатель Денис Драгунский.
Россияне стали чаще материться, сообщил научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, председатель Филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов. По его словам, лингвисты сейчас выдвигают тезис о том, что мат нужно защищать и спасать, что нужно стараться мат ограничить в употреблении именно для того, чтобы мы этот уникальный пласт слов, обладающих такой силой, не потеряли, передает РИА Новости. Драгунский рассказал, когда уместно ругаться матом.
«Это очень остроумный и оригинальный подход к делу. Я не знаю, как мы узнали, что россияне стали материться чаще, но у меня тоже складывается такое субъективное впечатление. Особенно неприятно бывает, когда молодые люди и не только буквально разговаривают матом. Мат – это все-таки брань, ругань, поэтому эти слова существуют для того, чтобы произнести их, когда попадешь молотком по пальцу в процессе забивания гвоздя, а не через каждое слово. Я бы людям посоветовал не материться на каждом шагу, у нас огромное количество слов, богатейший язык. Свое негодование, возмущение, смех можно выразить тысячей слов, а не двумя-тремя. Мат уместен, когда испуг или ужас какой-то, но в интимной обстановке, когда я, например, со своим товарищем. Когда щука сорвалась или ждем человека с закуской, а он сказал, что не приедет. Кто он после этого? Если в семье матом разговаривают, дети на это тоже обречены. Да, нужно вести разъяснительную работу», - рассказал он.
В художественной прозе он сравнил мат с перцем халапеньо, с которым нельзя переборщить.
«Для меня актуален вопрос, можно ли эти слова употреблять в художественной прозе. Я считаю, что можно, но редко, как перец халапеньо – только там, где необходимо. Например, не от автора, а в речи героя. Это уместно, когда описываешь что-то с особенным омерзением. Должен быть языковый вкус, чтобы это было умеренно», - заключил собеседник НСН.
Запрещать мат в музыке бессмысленно, ведь маркировка нецензурного контента уже существует, а инициативы ради инициатив выглядят как заблуждение уровня «Незнайка в солнечном городе», сказала НСН генеральный директор «МТС Лейбл» Надежда Бойчевски.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Следующий раунд переговоров по Украине в ОАЭ пройдет 4-5 февраля
- Интимная обстановка: Драгунский рассказал, когда уместно ругаться матом
- Актер из сериала «Триггер» Николай Ткаченко погиб на СВО
- Омбудсмен Володарский предложил привлечь ИИ к самоконтролю школьников
- Chanel подала заявку на регистрацию в РФ товарного знака
- ВС России освободили Придорожное в Запорожской области
- В мэрии Орска рассказали о погибших при крушении самолета
- Нужен микроизъян: Билли Новик сравнил обладательницу «Грэмми» Самару Джой с ИИ
- Жизнь в трубу: Россиянам назвали минусы загородной жизни
- СВР предупредила, что Франция готовит неоколониальные перевороты в Африке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru