Центробанк сообщил о снижении чистой прибыли российских банков

Регулятор отметил, что полученная по итогам прошлого года на 8,6% меньше результата 2024 года.

«Немного ниже прибыли за аналогичный период 2024 года (3,8 трлн рублей) из-за роста стоимости риска по кредитам», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в России банки за 2025 год закрыли около 1,7 тыс. отделений, пишут «Известия».