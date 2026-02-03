Центробанк сообщил о снижении чистой прибыли российских банков
3 февраля 202615:42
Российские банки по итогам 2025 года заработали 3,5 трлн рублей чистой прибыли. Об этом со ссылкой на данные Центробанка РФ сообщает RT.
Регулятор отметил, что полученная по итогам прошлого года на 8,6% меньше результата 2024 года.
«Немного ниже прибыли за аналогичный период 2024 года (3,8 трлн рублей) из-за роста стоимости риска по кредитам», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в России банки за 2025 год закрыли около 1,7 тыс. отделений, пишут «Известия».
