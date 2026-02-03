Макрон рассказал о подготовке возможных контактов с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что идёт подготовка его контактов с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает RT.

Макрон: Европа должна быть вовлечена в переговоры по Украине

По его словам, в настоящее время ведутся обсуждения на техническом уровне.

Французский лидер добавил, что подговка идёт прозрачно. Париж консультируется с основными европейскими партнёрами, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро указал, что Европе нужен прямой канал связи с Россией «для отстаивания своих интересов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

