«Ограничения рекламы, требования к элементам закрытия рекламы – это все идентификация зрелости потребителя в стране. Потребитель имеет возможность донести до государства, что это ему не нравится, что нужно менять схемы. Если потребитель о своих желаниях не сообщают, если их назойливая реклама не смущает, делать с этим ничего не будут. С другой стороны, платформы идут в логике удержания пользователей. Когда две-три рекламы идут подряд по 15-20 секунд – это вполне нормально, чтобы среднее удержание пользователя сохранять. Это такой некий консенсус для пользователей и платформ. Пользователь остается, но при этом потребляет максимум рекламы, которую ему можно дать», - объяснил он.

По его словам, платформы сегодня оценивают просмотры и поведение пользователя, чтобы не предлагать слишком много роликов.

«Платформы сами регулируют этот процесс, оценивая просмотры, вовлечения пользователей, их уходы, заходы. Происходит программное планирование по поводу рекламы. Если это какой-то популярный фильм, который набрал миллионы просмотров, вряд ли пользователь уйдет после ролика в 30 секунд. Эпоха, когда интернет-видео было более чистым относительно рекламы, уходит. С другой стороны, у пользователя всегда есть возможность оплатить подписку без рекламы. Сейчас она стоит дешевле, чем зарабатывает платформа, когда мы смотрим рекламу. Есть баланс, при котором можно смотреть меньше рекламы, но она будет результативней. Потому что важно не само количество рекламы, а качество, ее попадание в конкретного пользователя. Все понимают, что всему есть предел», - добавил собеседник НСН.

В 2026 году стоимость подписок на онлайн-кинотеатры неизбежно вырастет, но это не отпугнет ценителей разнообразного контента, рассказал НСН глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

