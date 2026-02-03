Китай запретил автомобили с выдвижными дверными ручками

Автоэксперт Пётр Баканов заявил RT, что данная проблема «назрела достаточно давно». По его словам, такие ручки используются для улучшения аэродинамических показателей, однако введённый запрет «вполне оправдан».

«В морозы серьёзные, особенно после ледяных дождей, такая конструкция... не сулит ничего хорошего... самое главное, когда автомобиль попадает в ДТП, то снаружи открыть машину становится действительно тяжело», - указал он.

Баканов также добавил, что в большинстве автомобилей сенсорные дверные ручки «часто дублируютсяованы они механическими тягами для аварийного открытия».

Ранее автоэксперт Андрей Ломанов заявил «Радиоточке НСН», что многие автомобили китайских марок в зимний период очень плохо управляются на льду и снегу.

