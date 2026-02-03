Китай запретил автомобили с выдвижными дверными ручками
Власти Китая с 1 января 2027 года ввели запрет на выпуск автомобилей с выдвижными (сенсорными) дверными ручками. Данное решение было принято после резонансных, в том числе смертельных случаев, когда люди оказывались заблокированы в машинах посдле ДТП.
Автоэксперт Пётр Баканов заявил RT, что данная проблема «назрела достаточно давно». По его словам, такие ручки используются для улучшения аэродинамических показателей, однако введённый запрет «вполне оправдан».
«В морозы серьёзные, особенно после ледяных дождей, такая конструкция... не сулит ничего хорошего... самое главное, когда автомобиль попадает в ДТП, то снаружи открыть машину становится действительно тяжело», - указал он.
Баканов также добавил, что в большинстве автомобилей сенсорные дверные ручки «часто дублируютсяованы они механическими тягами для аварийного открытия».
Ранее автоэксперт Андрей Ломанов заявил «Радиоточке НСН», что многие автомобили китайских марок в зимний период очень плохо управляются на льду и снегу.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Центробанк сообщил о снижении чистой прибыли российских банков
- Умерла телеведущая и диктор Светлана Жильцова
- Сплошные бандиты и полицейские: Критик осудил тренд на киноманьяков в России
- Китай запретил автомобили с выдвижными дверными ручками
- Лукьяненко раскрыл, чего ждет от обновленного Союза писателей
- В Росгвардии рассказали, за какие правонарушения лишат лицензии на оружие
- В Красноярском крае девочка напала с ножом на сверстницу
- «Оскар» для The Cure: «Грэмми» назвали «старым маяком» индустрии
- В России завершился прием заявлений для участия в ЕГЭ
- Росгвардия: Более 278 тысяч жителей Москвы владеют оружием
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru