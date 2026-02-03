Умерла телеведущая и диктор Светлана Жильцова

Жильцова долгие годы вела на телевидении самые рейтинговые программы, в том числе, «Утреннюю почту», «Песню года», «Будильник», «Спокойной ночи малыши» и другие.

«Из профессии ушла на пике карьеры... И навсегда осталась одной из самых ярких звезд нашего телевидения», - говорится в сообщении.

Ранее в возрасте 59 лет умерла актриса и телеведущая Вероника Ганич, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

