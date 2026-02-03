Умерла телеведущая и диктор Светлана Жильцова
3 февраля 202615:26
Телеведущая и диктор, преподаватель Высшей национальной Школы телевидения Светлана Жильцова умерла в возрасте 89 лет. Об этом сообщает «Первый канал».
Жильцова долгие годы вела на телевидении самые рейтинговые программы, в том числе, «Утреннюю почту», «Песню года», «Будильник», «Спокойной ночи малыши» и другие.
«Из профессии ушла на пике карьеры... И навсегда осталась одной из самых ярких звезд нашего телевидения», - говорится в сообщении.
Ранее в возрасте 59 лет умерла актриса и телеведущая Вероника Ганич, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
