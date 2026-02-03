Сплошные бандиты и полицейские: Критик осудил тренд на киноманьяков в России

У российских сценаристов слишком много негативных сюжетов, заявил НСН Роман Григорьев.

Кровожадность и агрессия слишком распространены в российском прокате, рассказал кинокритик Роман Григорьев в беседе с НСН.

Тема обыкновенного человека с глубоким сюжетом и его жизненным путем очень важна для русского кино, заявил актер Игорь Петренко. Его слова приводит ТАСС. Григорьев удивился такому мнению.

«Со своей стороны могу сказать, что у нас действительно очень много сюжетов, посвященных бандитам, полицейским и маньякам. Это уже перебор, потому что создается крен на агрессию, кровожадность, допустимость негатива в ненормальных объемах. Но я не очень понимаю, что скрывается за этими красивыми словами о простом человеке. Вот все говорят о каком-то формате советского кино. Это какие-то фразы с плаката про комсомольцев: идёт простой парень Иван по полю — только что он собрал урожай пшеницы и думает о будущем. Это смотреть никто не будет, но это тоже про простого человека. А что, полицейский какой-то сложный человек? Можно показывать кого угодно в кадре. Герой может быть трактористом. Но он может найти в поле загадочный сверток со следами преступления, например, а потом начинает сам разматывать цепочку событий. Вот так через призму детектива и триллера можно показать простого человека. Будет очень интересно посмотреть на его быт, на его жизнь», — указал он.

Ранее Григорьев в эфире НСН поддержал выбор актеров на роли в экранизации «Войны и мира» режиссера Сарика Андреасяна.

