Кровожадность и агрессия слишком распространены в российском прокате, рассказал кинокритик Роман Григорьев в беседе с НСН.

Тема обыкновенного человека с глубоким сюжетом и его жизненным путем очень важна для русского кино, заявил актер Игорь Петренко. Его слова приводит ТАСС. Григорьев удивился такому мнению.