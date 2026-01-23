«Если мечты Маска осуществятся, и мы получим доброжелательных роботов-гуманоидов, которые будут нам шнурки завязывать, пятки чесать, собаку выгуливать, тогда можно будет попрощаться с человечеством. Оно начнет стремительно глупеть, расслабляться. Ни одно живое существо не хочет напрягаться, если есть возможность не напрягаться. Предложение Маска означает тихую комфортную деградацию человечества. Это постепенно, может, и не вымирание цивилизации, но обращение в примитивное существование. Так было в романе Уэллса «Машина времени», где люди в будущем превратились в элоев, которые бегают по травке, веселятся, едят, занимаются любовью, ничего не создают и не понимают. Поэтому я не уверен, что это принесет человечеству счастье», - рассказал он.

При этом Лукьяненко признался, что сам не откажется от робота-помощника.

«Конечно, я бы себе тоже взял робота-гуманоида, я обычный человек, который любит лениться... Если бы мне предложили робота, который будет заниматься уборкой, готовить, конечно, я бы этим воспользовался. Я бы при этом себя уверял, что скину на робота всю неинтересную работу, но закончилось бы это тем, что все время превратилось бы в сплошной отдых, в лучшем случае – в чтение книг и просмотр кино», - предположил писатель.

С другой стороны, он уверен, что «будущее Маска» не наступит так скоро, а человечеству еще предстоит сильно разочароваться в роботах.

«Товарищ Маск большой фантазер, большой любитель фантастики, что меня в нем очень радует. Разумеется, какие-то тенденции к тому, что он говорит, есть. Человекоподобные роботы тестируются, нейросети становятся все более продвинутыми. Но я бы не сказал, что это все появится в ближайшее время. На мой взгляд, тут есть определенная переоценка того, что из себя нейросеть представляет. Она не мыслит в нашем понимании, она лишь управляет объемами данных, это не новые знания или решения. Нейросети очень любят галлюцинировать, придумывать того, чего не существует. Полагаться на нейросеть в ключевых моментах рискованно. Рано или поздно произойдут какие-то катастрофы, ошибки, события, которые все-таки заставят людей не так доверять нейросетям», - заключил собеседник НСН.

Ранее Лукьяненко призвал маркировать книги, написанные с помощью ИИ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

