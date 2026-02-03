«Треш, но без хайпа»: Каким будет дизайн «Крестов» от студии Лебедева
На решение доверить студии Артемия Лебедева новый дизайн комплекса «Кресты» повлияли популярность Лебедева, его репутация и профессионализм, сказал НСН Алексей Ларин.
Скорее всего, студия дизайнера Артемия Лебедева разработает новый стиль для петербургского комплекса «Кресты» в привычном стиле треш-дизайна, но мощного резонанса в обществе проект уже не вызовет. Об этом НСН заявил руководитель интернет-канала «Концепт» Союза дизайнеров Алексей Ларин.
Студия Артемия Лебедева разработает фирменный стиль для исторического комплекса «Кресты» на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба группы компаний «КВС». Ларин объяснил, почему работу доверили именно студии Лебедева.
«Компания выбиралась не только по степени известности, но и по стоимости, по возможности реализации проекта, требующимся ресурсам и так далее. Конечно, Лебедев сам по себе знаменит, делает достаточно много государственных проектов. Возможно, эти его заслуги, а также лояльность и готовность реализовывать проекты такого рода тоже учтены. Как заказчик относится к агентству Лебедева, сказать сложно. Но, наверное, сотрудничество с Лебедевым подразумевает возможность использовать дополнительный пиар — вопрос в доверии и в желании», — сказал Ларин.
Собеседник НСН добавил, что агентство Лебедева выполнит работу в привычном стиле треш-дизайна, однако столь сильного общественного резонанса проект уже не вызовет.
«Агентство, о котором мы говорим, знаменито не только серьезными проектами, но и треш-дизайном, вызывающим хайп. Но если в свое время это было интересно и привлекало внимание, то сегодня его разработано уже достаточно много, и очередной такой проект не будет иметь столь сильного резонанса, как раньше. Надо посмотреть, что будет реализовано в итоге, и тогда уже будет понятно, был ли расчет на хайп и известность или на профессиональное решение задачи. Исходя из того, что делает Лебедев, подозреваю, что все-таки это будет треш-дизайн, но надо понимать, что проектом занимается агентство, а не сам Лебедев», — подытожил он.
Ранее Лебедев назвал дизайн купюр российской национальной валюты, а также паспорта гражданина России и других официальных документов «большим куском позора», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
