«Веревка на шее». Кураев сравнил постановление патриарха с казнью

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в интервью телеграм-каналу "Радиоточка НСН" сравнил постановление патриарха о лишении его сана со смертной казнью. Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение епархиального суда Москвы о лишении Кураева священного сана.

«Я по профессии философ, по убеждению христианин. И то, и другое предполагает постоянный пересмотр самого себя, самооценки, своей позиции и так далее, но главное, что этот пересмотр должен иметь какие-то основания кроме страха и приказа. Покаяние по приказу… Я думаю, что Патриарх понимает, какова ценность такого покаяния, если оно под страхом смертной казни с веревкой на шее. Я со вчерашнего дня в таком положении. Веревка уже у меня на шее. Легкое движение ноги экзекутора, и оно заставит меня болтаться. Я не исключаю покаяния. Я одного прошу: дайте повод вас вновь полюбить и признать вашу правоту. Встретьтесь со мной не на суде, где вдобавок суд пропускал мимо ушей мои аргументы», - заявил священник.