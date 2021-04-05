Патриарх Кирилл утвердил постановление о лишении Кураева сана
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение епархиального суда Москвы о лишении священного сана протодиакона Андрея Кураева, говорится на сайте Московской городской епархии РПЦ.
Отмечается, что Кирилл ввел мораторий на вступление в силу своего решения. Время предоставляется протодиакону Андрею «для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви, который был избран им в свое время».
Вердикт вступит в силу после издания указа об извержении Кураева из сана.
Ранее епархиальный суд Москвы принял решение лишить Кураева сана. Священноначалие Русской православной церкви надеется на покаяние протодиакона Андрея Кураева.
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