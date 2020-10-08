Патриарх на удаленке. Кураев рассказал, как управляется РПЦ

Запрещенный в служении протодиакон рассказал в эфире НСН, как будет управляться РПЦ в условиях карантина патриарха и стоит ли ждать протестов в случае закрытия храмов.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ушел на карантин после контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией.

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН рассказал, как управляется патриархом Кириллом Русская православная церковь в условиях карантина.

Патриарх Кирилл ушел на карантин после контакта с больным COVID-19

«Нет оснований говорить о нетрудоспособности патриарха Кирилла, он во время карантина уже полгода дистанционно управляет церковью из своей загородной резиденции. Ему приносят туда все бумаги, он их рассматривает, а современные средства связи позволяют делать это без ущерба для работы», - сказал Кураев.

По его словам, в случае полной нетрудоспособности главы церкви Синод может назначить местоблюстителя.

Кураев также рассказал, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в России взаимопонимание церкви и государства по поводу возможного закрытия храмов будет достигнуто.

Глава «секты Виссариона» арестован на два месяца

«Дискуссии об этом летом замерли вместе с эпидемией, сейчас они начнутся снова, но за это время патриарх Кирилл предпринял решительное действие – он снял с Саратовской епархии митрополита Лонгина, который был ковид-диссидентом и выступал против карантинного закрытия храмов. Это означает, что епископы на этот раз побоятся что-то здесь делать против светских санитарных властей», - пояснил собеседник НСН.

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда написал в своем Telegram-канале, что патриарх чувствует себя хорошо.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РПЦПатриарх КириллАндрей Кураев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры