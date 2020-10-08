Патриарх на удаленке. Кураев рассказал, как управляется РПЦ

«Нет оснований говорить о нетрудоспособности патриарха Кирилла, он во время карантина уже полгода дистанционно управляет церковью из своей загородной резиденции. Ему приносят туда все бумаги, он их рассматривает, а современные средства связи позволяют делать это без ущерба для работы», - сказал Кураев.

По его словам, в случае полной нетрудоспособности главы церкви Синод может назначить местоблюстителя.

Кураев также рассказал, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в России взаимопонимание церкви и государства по поводу возможного закрытия храмов будет достигнуто.