Кураев объяснил веру россиян в армию и РПЦ «глубочайшим застоем»
Запрещенный в служении протодиакон в эфире НСН заявил, что россияне отвечают на вопросы социологов ВЦИОМ не задумываясь,
ВЦИОМ опубликовал результаты опроса по доверию россиян к разным общественным институтам. Так, почти 78% респондентов выразили доверие к армии, на втором месте оказалась Русская православная церковь, тройку замыкает полиция.
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН рассказал, стоит ли верить подобным опросам и есть ли в них ценность.
«Такого рода опросы не означают ровным счетом ничего. Люди дают стандартные ответы, не задумываясь всерьез и не анализируя ситуацию. Это очень печальный диагноз для общества, оно стагнирует. Мы живем в сфере глубочайшего застоя, когда не появляются новые общественные движения, нет культурных феноменов, политических движений. То есть людям не из чего выбирать, ТВ-картинка неизменна. Люди ограничиваются очень консервативными и совершенно неверными ответами», - отметил он.
Кураев привел в пример недавние события, которые должны были поменять отношение россиян к армии и полиции.
«Казалось бы, налицо разгром армянской армии в Карабахе, которая является копией российской. Но это никак не сказывается на доверии россиян к армии. Мы видим, что белорусская милиция, полный клон нашей, превращается в садистов и насильников, и опять это не сказывается на имидже силовых структур в России. То есть люди не могут представить себе никаких альтернатив и разучились думать. Они транслируют клише из вечерних политических шоу», - заявил запрещенный в служении протодиакон.
Он рассказал, каким общественным институтам россиянам следовало бы доверять.
«Волонтерские движения заслуживают меньше внимания, чем армия? И армия, и священство - это бизнес, люди делают карьеры и получают большие деньги. А вот волонтеры тратят свои средства. Так почему они менее заслуживают доверия?» - задался вопросом Кураев.
Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян уверены, что экономический кризис еще предстоит пережить. Лишь 15% респондентов считают, что Россия переживает худшее время прямо сейчас. Между тем, почти 70% россиян выразили поддержку главе государства Владимиру Путину.
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