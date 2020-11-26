Кураев объяснил веру россиян в армию и РПЦ «глубочайшим застоем»

«Такого рода опросы не означают ровным счетом ничего. Люди дают стандартные ответы, не задумываясь всерьез и не анализируя ситуацию. Это очень печальный диагноз для общества, оно стагнирует. Мы живем в сфере глубочайшего застоя, когда не появляются новые общественные движения, нет культурных феноменов, политических движений. То есть людям не из чего выбирать, ТВ-картинка неизменна. Люди ограничиваются очень консервативными и совершенно неверными ответами», - отметил он.



Кураев привел в пример недавние события, которые должны были поменять отношение россиян к армии и полиции.



«Казалось бы, налицо разгром армянской армии в Карабахе, которая является копией российской. Но это никак не сказывается на доверии россиян к армии. Мы видим, что белорусская милиция, полный клон нашей, превращается в садистов и насильников, и опять это не сказывается на имидже силовых структур в России. То есть люди не могут представить себе никаких альтернатив и разучились думать. Они транслируют клише из вечерних политических шоу», - заявил запрещенный в служении протодиакон.



Он рассказал, каким общественным институтам россиянам следовало бы доверять.



«Волонтерские движения заслуживают меньше внимания, чем армия? И армия, и священство - это бизнес, люди делают карьеры и получают большие деньги. А вот волонтеры тратят свои средства. Так почему они менее заслуживают доверия?» - задался вопросом Кураев.



Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян уверены, что экономический кризис еще предстоит пережить. Лишь 15% респондентов считают, что Россия переживает худшее время прямо сейчас. Между тем, почти 70% россиян выразили поддержку главе государства Владимиру Путину.

