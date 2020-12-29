Ультиматум РПЦ. Кураев рассказал, как патриарх Кирилл решил его наказать
Запрещенный в служении протодиакон в беседе с НСН рассказал о подробностях церковного судебного процесса над ним.
В конце апреля протодиакона Андрея Кураева запретили в служении. Указ подписал глава Русской православной церкви (РПЦ), патриарх Кирилл. Запрет будет действовать до решения церковного суда, который рассмотрит высказывания Кураева по поводу недавней смерти после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина. Кураев охарактеризовал его как «тупого карьериста, сделавшего карьеру в сфере вип-сервиса». Патриархия расценила это как оскорбление памяти покойного. В июле Кураев говорил НСН, что до сих пор я не знает, в чем его обвиняют.
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН рассказал, что ситуация с тех пор мало изменилась.
«Суд упорно отказывается сообщить мне, в чем дело и в чем меня обвиняют. Это очень странная ситуация, мне такого встречать нигде не доводилось», - говорит он.
По его словам, года три назад его вызвали в патриархию и сказали, что он должен понести наказания, церковную епитимью и определить в Новоспасский монастырь, где должен был отслужить сорокауст – 40 литургий подряд.
«Мне не дали никакого письменного распоряжения патриарха на эту тему, никакого письменного распоряжения. Мне ни устно, ни письменно не пояснили, за что это наказание. Тогда я поехал в этот монастырь, отслужил там 1,5 месяца, все было замечательно. Теперь патриарх решил меня наказать противоположным способом – тогда он понуждал к службе, теперь запретил вообще служить. И никаких явных обвинений нет, ведь то, что я критически отозвался о священнике Агейкине в день его смерти, так ведь такого канона, запрета, нет, а ведь можно вспомнить, как сам патриарх Кирилл, еще будучи митрополитом, отозвался на смерть патриарха Алексия II», - рассказал Кураев.
Он напомнил, что тогда будущий патриарх Кирилл заявил, что «бывают ситуации, когда недееспособные люди управляют Церковью, но смерть патриарха нас от этого избавила».
«Многие православные люди до сих пор ему этого простить не могут. И потом, после высказываний об Агейкине я тут же извинился, и уже 2 мая в газете вышло мое большое интервью, где я извинялся, то есть сам разговор с корреспондентом был еще раньше, также я сразу же принес извинения его семье, а вообще фраза была «в моей памяти он остался таким-то и таким-то», то есть это была исповедь в моем частном блоге. Дальше на основании этого и «на основании других жалоб, которые поступали на меня раньше», появился указ патриарха. Что это за «другие жалобы», мне никто не сообщает, хотя я неоднократно пытался это выяснить. Если же это по делу Агейкина, то я за это уже покаялся и восемь месяцев несу наказание», - заявил Кураев.
Он также отметил, что ему и в церковном суде не дают комментариев по сути этих жалоб, утверждая, что никакое досудебное примирение невозможно. Кураев предполагает, что ему ставят в вину его же публичные слова, но при этом не говорят, какие именно.
«В этой связи я не вижу возможности, как можно вообще на такой суд являться», - добавил запрещенный в служении протодиакон.
По его словам, складывается странная ситуация. Обвинение не огласили до суда, на сам на суд он идти не собирается, потому что не понимает, в чем его обвиняют.
«По имеющейся у меня информации, на суде дискуссия не планировалась, мне просто хотят зачитать обвинение и поставят ультиматум – отрекись от общения с прессой и ведения блога на всю оставшуюся жизнь или вот придумаем, какое наказание. При этом сам приговор по положению о церковном суде не передается на руки обвиненному, а секретарь суда сообщает ему лишь решение, без мотивационной части этого приговора. В решении могут сослаться на церковный канон, он настолько расплывчат, что к нему можно подтянуть что угодно. То есть я буду наказан, а может и низвергнут из сана, а это каноническое убийство, но при этом не узнаю, за что именно понес наказание», - сетует Кураев.
Ранее за критику порядков в РПЦ и деятельности патриарха Кирилла Кураева лишили звания профессора Московской духовной академии.
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