Ультиматум РПЦ. Кураев рассказал, как патриарх Кирилл решил его наказать

В конце апреля протодиакона Андрея Кураева запретили в служении. Указ подписал глава Русской православной церкви (РПЦ), патриарх Кирилл. Запрет будет действовать до решения церковного суда, который рассмотрит высказывания Кураева по поводу недавней смерти после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина. Кураев охарактеризовал его как «тупого карьериста, сделавшего карьеру в сфере вип-сервиса». Патриархия расценила это как оскорбление памяти покойного. В июле Кураев говорил НСН, что до сих пор я не знает, в чем его обвиняют.

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН рассказал, что ситуация с тех пор мало изменилась.

«Суд упорно отказывается сообщить мне, в чем дело и в чем меня обвиняют. Это очень странная ситуация, мне такого встречать нигде не доводилось», - говорит он.

По его словам, года три назад его вызвали в патриархию и сказали, что он должен понести наказания, церковную епитимью и определить в Новоспасский монастырь, где должен был отслужить сорокауст – 40 литургий подряд.