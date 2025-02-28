Четыредесятница символизирует сорокадневный пост Иисуса Христа в пустыне, а Страстная неделя – последние дни его жизни, страдания, смерть и погребение. Завершается все великим праздником – Пасхой, в который верующие по всему миру отмечают воскресение Христа.

В период Великого поста православные отказываются от пищи в знак очищения и смирения, но это не главная духовная цель этого периода. Человек должен очищаться через молитву, покаяние и добрые дела.

Из рациона во время поста исключаются мясо, птица, молочные продукты, яйца, рыба и алкоголь. При этом существует церковный календарь питания по дням, рацион в течение 48 дней может меняться.

Стоит отметить, что в отличие от исламского поста, возможность принятия пищи в православии привязана не к закату и рассвету, а к расписанию богослужений. Считается, что по будням можно есть один раз (вечером), по выходным — два раза (в обед и вечером).



ПИТАНИЕ: ЗАПРЕТЫ И КАЛЕНДАРЬ

Церковный устав содержит четкие указания по поводу того, что можно и нельзя употреблять в пищу во время Великого поста. Верующие также знают, сколько раз в день и каким способом можно употребить пищу, которая не попала под запрет:

· Понедельник, среда и пятница – сухоядение (без термической обработки)

сухофрукты, орехи, фрукты и овощи, хлеб, вода

· Вторник и четверг – растительная пища в горячем виде без масла

крупы, макароны, овощи и другое

· Суббота и воскресенье – разрешается пища с добавлением растительного масла

Церковь отмечает, что строгие правила больше рассчитаны на монахов, их соблюдают в монастырях. Мирянам же стоит оценивать свои силы и образ жизни, больные люди, беременные женщины и пожилые граждане могут отступать от ограничений.

При этом первая неделя поста считается самой строгой, здесь следует постараться соблюсти все ограничения. Начинаться все будет в Чистый понедельник, который в 2025 году приходится на 3 марта, в этот день не положено есть весь день.

ПОСТ: МНЕНИЯ ВРАЧЕЙ

Готовиться к Великому посту советуют заранее, уже в феврале верующие постепенно отказываются от ряда продуктов, так как пост продлится 49 дней, он самый длительный в году.

Пост нельзя соблюдать людям с тяжелой формой сахарного диабета, беременным, людям с тяжелыми заболеваниями. Об этом рассказал доктор медицинских наук, терапевт, профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Карабиненко.



По его словам, есть целый ряд людей, которым пищевые ограничения просто противопоказаны. Специалист назвал в их числе людей с тяжелой формой истощения, опухолевыми и системными заболеваниями, с острыми и хроническими инфекционными заболеваниями, людям с сердечными заболеваниями, повышенным давлением, анемией, панкреатитом и прочими недугами желудочно-кишечного тракта. Поститься, как отметил Карабиненко, можно тем, у кого нет подобных проблем, а также тем, у кого индекс массы тела более 18,5 и выше.

Поститься, как отметил Карабиненко, можно тем, у кого нет подобных проблем, а также тем, у кого индекс массы тела более 18,5 и выше.