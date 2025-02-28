Великий пост – 2025: Традиции, рецепты, мнения врачей и советы Церкви
Православные завершают подготовку к Великому посту, который в этом году пройдет с 3 марта по 19 апреля. Врачи советуют здраво оценивать свои силы, а священнослужители рассказывают, от каких еще благ следует отказаться в этот особенный период.
Православные верующие завершают подготовку к Великому посту, который в 2025 году начнется 3 марта и продлится до 19 апреля. Это особенный период для христиан, центральный пост во всех исторических церквях, который призван за семь недель подготовить верующего к празднованию Пасхи.
Именно от Пасхи и зависят даты Великого поста, до праздника необходимо «очищаться» 48 дней. За четыре недели до этого начинается приготовление к Великому посту. А накануне отмечается Прощеное воскресенье, которое в этом году выпадает на 2 марта.
ИСТОРИЯ: СТРОГОСТЬ И ТРАДИЦИИ
Великий пост считается самым строгим в году, так как именно он готовит верующего к главному православному празднику.
Пост состоит из двух основных частей и двух праздников:
· Четыредесятница – длится 40 дней (с 3 марта по 11 апреля)
· Праздник Лазарева суббота (12 апреля)
· Праздник Вербное воскресенье (13 апреля)
· Страстная седмица – последняя неделя, завершается Пасхой
Особое место в этот период занимают родительские субботы — дни усиленного поминовения усопших. В 2025 году они приходятся на 15 и 29 марта.
Четыредесятница символизирует сорокадневный пост Иисуса Христа в пустыне, а Страстная неделя – последние дни его жизни, страдания, смерть и погребение. Завершается все великим праздником – Пасхой, в который верующие по всему миру отмечают воскресение Христа.
В период Великого поста православные отказываются от пищи в знак очищения и смирения, но это не главная духовная цель этого периода. Человек должен очищаться через молитву, покаяние и добрые дела.
Из рациона во время поста исключаются мясо, птица, молочные продукты, яйца, рыба и алкоголь. При этом существует церковный календарь питания по дням, рацион в течение 48 дней может меняться.
Стоит отметить, что в отличие от исламского поста, возможность принятия пищи в православии привязана не к закату и рассвету, а к расписанию богослужений. Считается, что по будням можно есть один раз (вечером), по выходным — два раза (в обед и вечером).
ПИТАНИЕ: ЗАПРЕТЫ И КАЛЕНДАРЬ
Церковный устав содержит четкие указания по поводу того, что можно и нельзя употреблять в пищу во время Великого поста. Верующие также знают, сколько раз в день и каким способом можно употребить пищу, которая не попала под запрет:
· Понедельник, среда и пятница – сухоядение (без термической обработки)
сухофрукты, орехи, фрукты и овощи, хлеб, вода
· Вторник и четверг – растительная пища в горячем виде без масла
крупы, макароны, овощи и другое
· Суббота и воскресенье – разрешается пища с добавлением растительного масла
Церковь отмечает, что строгие правила больше рассчитаны на монахов, их соблюдают в монастырях. Мирянам же стоит оценивать свои силы и образ жизни, больные люди, беременные женщины и пожилые граждане могут отступать от ограничений.
При этом первая неделя поста считается самой строгой, здесь следует постараться соблюсти все ограничения. Начинаться все будет в Чистый понедельник, который в 2025 году приходится на 3 марта, в этот день не положено есть весь день.
ПОСТ: МНЕНИЯ ВРАЧЕЙ
Готовиться к Великому посту советуют заранее, уже в феврале верующие постепенно отказываются от ряда продуктов, так как пост продлится 49 дней, он самый длительный в году.
Пост нельзя соблюдать людям с тяжелой формой сахарного диабета, беременным, людям с тяжелыми заболеваниями. Об этом рассказал доктор медицинских наук, терапевт, профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Карабиненко.
По его словам, есть целый ряд людей, которым пищевые ограничения просто противопоказаны. Специалист назвал в их числе людей с тяжелой формой истощения, опухолевыми и системными заболеваниями, с острыми и хроническими инфекционными заболеваниями, людям с сердечными заболеваниями, повышенным давлением, анемией, панкреатитом и прочими недугами желудочно-кишечного тракта. Поститься, как отметил Карабиненко, можно тем, у кого нет подобных проблем, а также тем, у кого индекс массы тела более 18,5 и выше.
Поститься, как отметил Карабиненко, можно тем, у кого нет подобных проблем, а также тем, у кого индекс массы тела более 18,5 и выше.
При этом разнообразное низкокалорийное питание и умеренное потребление соли в период Великого поста позволит не только духовно очиститься, но и сбросить лишние килограммы, рассказала в интервью НСН звездный диетолог Маргарита Королева.
«По сути верующим предписано придерживаться вегетарианской диеты с различной степенью строгости. Церковным уставом предусмотрено послабление для людей с обострением хронических заболеваний, также для беременных женщин, трудящихся, которые занимаются тяжелым физическим трудом. Современная медицина утверждает, что здоровому человеку пост не во вред. Происходит очищение организма от токсинов и лишней жидкости. Если правильно поститься, нормализуется артериальное давление, нормализуется работа сердца, нервной системы», - заявила она.
По ее словам, во время поста используются продукты растительного происхождения. Больше внимания нужно уделять фруктам, овощам, зелени, сухофруктам, орехам. В качестве источника полноценного белка могут выступать баклажаны, грибы, бобовые, орехи, зерновые и морепродукты.
Со своей стороны, врач высшей категории Татьяна Романенко в беседе с НСН заявила, что во время соблюдения Великого поста нужно следить за своим здоровьем и при первых признаках его ухудшения обращаться к медикам.
«О соблюдении поста не может быть и речи, если человек в стадии острого заболевания – грипп, коронавирус, язвенное кровотечение или перенес инсульт, инфаркт. Есть и возрастные ограничения для детей. Для роста организма нужно полноценное питание, белки. Может быть устраивать какие-то дни поста. Беременные женщины страдают от малокровия, дефицита железа, а потому если мы уберем мясо из их рациона, то течение беременности только усугубится. Людям преклонного возраста 75+ тоже с осторожностью нужно соблюдать пост, потому что у них дефицит белка. Пост предполагает большое количество углеводов в рационе. Людям страдающим ожирением, сахарным диабетом надо проконсультироваться с врачом», - уточнила Романенко.
РЕЦЕПТЫ: НЕ ТОЛЬКО КАШИ
Основой Великого поста традиционно становятся простые и полезные блюда. Например, каши, их в этот период варят на воде. Но есть и более необычные варианты пищи. Православный портал «Правмир» делится простыми постными рецептами. НСН выбрала любимые блюда, с которыми справится любой желающий:
· Медово-грушевый пирог
Нам потребуется: стакан сахарного песка, стакан воды, 2 ст ложки мёда, 1 ч ложка соды, 1 ч ложка лимонной кислоты, 1/4 стакана измельчённых орехов, 0,5 стакана растительного масла, 1,5-2 стакана муки, щепотка корицы или кориандра, примерно 3-4 груши.
В миску насыпаем сахар, наливаем воду и масло, немного нагреваем, затем добавляем мед. Дальше нужно размешать, чтобы сахар и мёд растворились. Далее идут сода, лимонная кислота, корица/кориандр, орехи, измельчённые до состояния муки, и сама мука.
Груши почистить, нарезать кубиками и вмешать в тесто. Вылить тесто в форму. Выпекать 30-35 минут при 200 градусах.
· Котлеты из грибов
Нам потребуется: 100 г белых сушеных грибов, стакан риса, 2 ст ложки муки, 0,2 г мускатного ореха, зелень петрушки и соль по вкусу, подсолнечное масло.
Грибы варим в воде и мелко нарезаем. Рис варим с солью и петрушкой, смешиваем с грибами и добавляем мускатный орех. Полученную массу лучше измельчить в блендере. Далее формируем котлеты, посыпаем мукой, окунаем в кляр, жарим в масле.
Рестораторы также готовы вступить в кулинарную битву с любителями во время Великого поста. Заведения предлагают постные блюда самого разного характера – от горячего до десертов и специальных напитков.
При этом рестораторы согласны с диетологами, которые относят вегетарианские блюда к постным. Разумеется, лучше всегда спросить про состав блюда дополнительно, если есть сомнения.
Стоит отметить, что в Москве во многих заведениях постное меню стало постоянным. Сегодня россияне заботятся о своем духовном и физическом состоянии не только во время Великого поста.
ВОЗДЕРЖАНИЯ: СОВЕТЫ ЦЕРКВИ
Во время поста не рекомендуется активно развлекаться, то есть посещать концерты и другие подобные мероприятия. Также верующие обычно отказываются от длительного просмотра телевизора и компьютерных игр.
В этот особенный период не стоит сквернословить, врать, сплетничать, ссориться, в целом проявлять негативные людские качества. Также следует воздержаться от вредных привычек и интимных отношений.
Великий пост – это время, когда необходимо проявить лучшие душевные качества. Рекомендуется активно участвовать в благотворительных мероприятиях, волонтерских проектах, молиться, читать Библию, давать милостыню и проводить время с близкими, поддерживая друг друга. Заканчиваться пост всегда должен радостью.
Протоиерей Геннадий Конкевич рассказал, что молитва во время поста не менее важна, чем отказ от продуктов, передает портал «Толк».
«Считаю, что это все должно быть в меру и в совокупности. Не надо сильно перегибать. Бывает такое, что человек, не рассчитав свои силы, берет на себя какие-то «подвиги». Не нужно на себя накладывать слишком много. Все в руках Божьих. Вы делайте хотя бы то, что нужно соблюдать, и вот этого достаточно. Я всегда говорил, что пост – это радость, потому что впереди Пасха и встреча с Господом. Серьезно верующий человек с радостью ждет его начала, чтобы всю мирскую суету отодвинуть подальше и начать молиться», - подчеркнул он.
Современные реалии накладывают на Великий пост свои отпечатки. Так, доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов призвал к «цифровому воздержанию» в Великий пост. По его словам, такой вид аскезы был неизвестен человеку Античности или Средневековья.
Богослов пояснил, что современный человек по большей части находится в цифровом пространстве, и складывается ощущение, что настоящая жизни находится «за экраном». При этом одна из задач поста – «вернуть нас в реальность». По мнению Великанова, во время поста необходимо «ограничить собственное присутствие в интернет-пространстве» и «обрести высокий иммунитет к этой цифровой заразе».
Как утверждает Великанов, ограничить себя в сидении в соцсетях и в потоке новостей сложнее, чем в еде.
Что касается детей, пост для них обычно начинается с семи лет. Однако если ребенок внутренне готов, то можно начать с более раннего возраста. Очевидно, что это решение необходимо принимать каждой семье самостоятельно. При этом пожилые, больные люди, дети до четырнадцати лет, а также беременные женщины освобождаются от строгого поста. Однако о мерах послабления следует посоветоваться со священником.
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