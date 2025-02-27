Часть пенсионеров получит в марте выплату меньшего размера

Это связано с прошедшей в начале 2025 года индексацией пенсий. Пенсии в январе у большинства пожилых россиян были проиндексированы на прогнозный уровень инфляции (7,3%). Однако по факту она оказалась 9,5%.

Поэтому за февраль пенсия была выплачена не только увеличенная на 9,5%, но и с доплатой недополученных в январе 2,2%. В марте доплаты не будет, поэтому общий размер выплат окажется меньше.

Однако некоторые категории пенсионеров ждет повышение выплат. Военные пенсии в марте будут дополнительно увеличены на 4,4%.

Россияне назвали достойной пенсию в размере 50 тысяч рублей в месяц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

