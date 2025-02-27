Часть пенсионеров получит в марте выплату меньшего размера
В марте некоторые категории российских пенсионеров получат выплату меньше, чем в феврале, сообщает «Прайм».
Это связано с прошедшей в начале 2025 года индексацией пенсий. Пенсии в январе у большинства пожилых россиян были проиндексированы на прогнозный уровень инфляции (7,3%). Однако по факту она оказалась 9,5%.
Поэтому за февраль пенсия была выплачена не только увеличенная на 9,5%, но и с доплатой недополученных в январе 2,2%. В марте доплаты не будет, поэтому общий размер выплат окажется меньше.
Однако некоторые категории пенсионеров ждет повышение выплат. Военные пенсии в марте будут дополнительно увеличены на 4,4%.
Россияне назвали достойной пенсию в размере 50 тысяч рублей в месяц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Часть пенсионеров получит в марте выплату меньшего размера
- СМИ: ЕС ответит на введение Трампом пошлин на товары
- СМИ: Москва и Вашингтон заинтересовались общими проектами в Арктике
- Сын Трампа считает, что США должны были отправлять оружие в Россию, а не на Украину
- Индекс Мосбиржи рухнул после слов Лаврова о линии соприкосновения
- СМИ: Большинство украинцев против снижения возраста мобилизации
- СМИ: США пытались исключить из сделки фразы о гарантиях безопасности
- СМИ: Прокуратура потребовала перевести генерала Попова в СИЗО
- В Дагестане уволены сотрудники «Дагэнерго» за укрытие майнинг-ферм
- Трамп: Украина может забыть о вступлении в НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru