Всё в меру: Врач назвала симптомы, после которых нужно прервать пост

Каждый пятый (19%) православный россиянин соблюдает Великий пост, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Мослента выяснила, что только 16 процентов жителей столицы будут соблюдать пост. Романенко напомнила, что соблюдение поста должно быть комфортным.

«Все в меру должно быть. Пост должен быть комфортным. Помимо моральных ограничений, безусловно, это воспитание воли, но если почувствовали себя плохо, появились отеки, одышка, давление, то нужно обратиться к врачу. Резкая смена рациона вредна для организма, потому к посту надо было готовиться заранее», - сказала Романенко.

Собеседница НСН назвала тех, кому стоит отказаться от Великого поста, либо соблюдать не все ограничения и лишения.

«О соблюдении поста не может быть и речи, если человек в стадии острого заболевания – грипп, коронавирус, язвенное кровотечение или перенес инсульт, инфаркт. Есть и возрастные ограничения для детей. Для роста организма нужно полноценное питание, белки. Может быть устраивать какие-то дни поста. Беременные женщины страдают от малокровия, дефицита железа, а потому если мы уберем мясо из их рациона, то течение беременности только усугубится. Людям преклонного возраста 75+ тоже с осторожностью нужно соблюдать пост, потому что у них дефицит белка. Пост предполагает большое количество углеводов в рационе. Людям страдающим ожирением, сахарным диабетом надо проконсультироваться с врачом», - уточнила Романенко.

Ранее запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев заявил НСН, что большинство верующих ошибочно воспринимают пост как семинедельную диету, а не возможность что-то сделать ради души и веры.

