Диабетики и беременные: врач рассказал, кому пост противопоказан
Пост нельзя соблюдать людям с тяжелой формой сахарного диабета, беременным, людям с тяжелыми заболеваниями. Об этом рассказал доктор медицинских наук, терапевт, профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Карабиненко.
По его словам, есть целый ряд людей, которым пищевые ограничения просто противопоказаны, пишет aif.ru. Специалист назвал в их числе людей с тяжелой формой истощения, опухолевыми и системными заболеваниями, с острыми и хроническими инфекционными заболеваниями, людям с сердечными заболеваниями, повышенным давлением, анемией, панкреатитом и прочими недугами желудочно-кишечного тракта.
Поститься, как отметил Карабиненко, можно тем, у кого нет подобных проблем, а также тем, у кого индекс массы тела более 18,5 и выше.
Великий пост, самый длительный и самый строгий у православных, начнется 18 марта и продлится до 4 мая.
Доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов ранее призвал к «цифровому воздержанию» в Великий пост. По его словам, такой вид аскезы был неизвестен человеку античности, средневековья или нового времени.
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