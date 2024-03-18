«Очищение без соли»: Диетолог назвала главные правила поста
Соблюдение ограничений, предусмотренных Великим постом, не навредит здоровому человеку, а поспособствует улучшению его физической формы, рассказала НСН Маргарита Королева.
Разнообразное низкоколорийное питание и умеренное потребление соли в период Великого поста позволит не только духовно очиститься, но и сбросить лишние килограммы, рассказала в интервью НСН звездный диетолог Маргарита Королева.
Великий пост, самый длительный и самый строгий у православных христиан, в 2024 году начнется 18 марта и продлится до 4 мая. Традиционно он начинается за семь недель до Пасхи. По словам Королевы, соблюдение ограничений в еде, предусмотренных в рамках поста, пойдет на пользу здоровому человеку.
«По сути верующим предписано придерживаться вегетарианской диеты с различной степенью строгости. Церковным уставом предусмотрено послабление для людей с обострением хронических заболеваний, также для беременных женщин, трудящихся, которые занимаются тяжелым физическим трудом. Современная медицина утверждает, что здоровому человеку пост не во вред. Происходит очищение организма от токсинов и лишней жидкости. Если правильно поститься, нормализуется артериальное давление, нормализуется работа сердца, нервной системы», - заявила она.
Собеседница НСН пояснила, что неправильно воспринимать пост, как непосильные ограничения в еде. Относиться к нему стоит как к возможности подготовиться к новому весеннему сезону, при этом важно составлять для себя разнообразный рацион.
«Во время поста используются продукты растительного происхождения. Больше внимания нужно уделять фруктам, овощам, зелени, сухофруктам, орехам. В качестве источника полноценного белка могут выступать баклажаны, грибы, бобовые, орехи, зерновые и морепродукты. Если человек во время поста задается целью снизить массу тела, необходимо уменьшить соль в рационе, дабы обеспечить хорошую естественную детоксикацию. Важно, чтобы организм не голодал во время Великого поста. Благодаря разнообразию, низкоколорийности и подконтрольному количеству соли можно добиться снижения массы тела и обретения здоровой физической формы, чтобы потом сохранять ее на перспективу года», – заключила Королева.
Доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов ранее призвал к «цифровому воздержанию» в Великий пост. По его словам, такой вид аскезы был неизвестен человеку античности, средневековья или нового времени, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиские средства ПВО сбили над Белгородской областью 11 снарядов РСЗО
- Мэр Ялты рассказала, что отель Ротару Villa Sofia могут национализировать
- ВС РФ ударили по месту проведения совещания командного состава СБУ и ВСУ
- Молдавский лидер отказалась от признания главы Гагаузии членом правительства
- Авиакомпанию S7 оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ перевозить пассажиров
- Счетная палата выявила нарушений на 2,11 трлн рублей
- Гладков: Обстрел ВСУ повредил ЛЭП и кровлю дома под Белгородом
- Талибы атаковали Пакистан
- Гладков: Два человека погибли в Белгородской области в результате атаки ВСУ
- На Камчатке нашли тело одного из попавших под лавину туристов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru