«Очищение без соли»: Диетолог назвала главные правила поста

Собеседница НСН пояснила, что неправильно воспринимать пост, как непосильные ограничения в еде. Относиться к нему стоит как к возможности подготовиться к новому весеннему сезону, при этом важно составлять для себя разнообразный рацион.

«Во время поста используются продукты растительного происхождения. Больше внимания нужно уделять фруктам, овощам, зелени, сухофруктам, орехам. В качестве источника полноценного белка могут выступать баклажаны, грибы, бобовые, орехи, зерновые и морепродукты. Если человек во время поста задается целью снизить массу тела, необходимо уменьшить соль в рационе, дабы обеспечить хорошую естественную детоксикацию. Важно, чтобы организм не голодал во время Великого поста. Благодаря разнообразию, низкоколорийности и подконтрольному количеству соли можно добиться снижения массы тела и обретения здоровой физической формы, чтобы потом сохранять ее на перспективу года», – заключила Королева.

Доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов ранее призвал к «цифровому воздержанию» в Великий пост. По его словам, такой вид аскезы был неизвестен человеку античности, средневековья или нового времени, передает «Радиоточка НСН».

