В Подмосковье стартовала вакцинация подростков от COVID-19

В Московской области началась вакцинация подростков от коронаируса препаратом «Спутник М», сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава области.

Отмечается, что делать прививку могут дети в возрасте от 12 до 17 лет.

По словам профильного министра региона, Подмосковье получило уже 1,8 тысяч комплектов доз вакцины, которая уже поставлена в пункты вакцинации.