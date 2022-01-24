В Подмосковье стартовала вакцинация подростков от COVID-19

В Московской области началась вакцинация подростков от коронаируса препаратом «Спутник М», сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава области.

Отмечается, что делать прививку могут дети в возрасте от 12 до 17 лет.

По словам профильного министра региона, Подмосковье получило уже 1,8 тысяч комплектов доз вакцины, которая уже поставлена в пункты вакцинации.

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Ранее НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса для детей, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

В реестре министерства появился соответствующий документ, в котором говорится, что исследования будут проводиться с целью оценить безопасность, переносимость и иммуногенность комбинированной векторной вакцины «Гам-КОВИД-Вак М» у детей.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:ПодросткиПодмосковьеВакцинация
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