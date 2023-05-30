В помощь Гидрометцентру: Спутник «Электро-Л» повысит точность российских прогнозов погоды

Руководитель Ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с НСН отметил, что информация с нового спутника лишней не будет.

«Нам, синоптикам, любая информация важна, в том числе получаемая со спутников. Она будет очень востребованная. В первую очередь информацию со спутников получат прогностические модели. Они ее обрабатывают и уже передают нам. Насколько она повысит точность прогнозов, пока сказать сложно, но лишней она не будет», - пояснил Цыганков.

Ранее Роман Вильфанд в пресс-центре НСН предупредил о наступлении сезона опасных погодных явлений. Он отметил, что этого не удастся избежать, но в этом году количество таких явлений будет меньше, чем в предыдущие два года.

