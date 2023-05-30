В помощь Гидрометцентру: Спутник «Электро-Л» повысит точность российских прогнозов погоды
Спутники дают 80% информации о состоянии атмосферы, сказал НСН Роман Вильфанд.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН заявил, что с запуском гидрометеорологического спутника «Электро-Л» прогнозы погоды станут точнее.
Геостационарный гидрометеорологический космический аппарат «Электро-Л» № 4, созданный предприятиями госкорпорации «Роскосмос», после завершения испытаний на орбите начал использоваться по целевому назначению. «Впервые в истории отечественной космонавтики на геостационарной орбите полностью развернута группировка гидрометеорологической космической системы «Электро» в составе трех спутников», - сообщили в госкорпорации. Там уточнили, что особенности спутников «Электро-Л» позволяют проводить космическую съемку поверхности Земли с геостационарной орбиты с частотой до 15 минут. Вильфанд со своей стороны отметил, что спутники дают 80% информации о состоянии атмосферы.
«Спутник запустили гораздо раньше, месяца четыре назад, все это время он проходил испытания, а теперь работает в штатном режиме. Спутники находятся над экватором, но на разных меридианах. Есть низкоорбитальные природоресурсные спутники. Они дают точную информацию по половодью, пожарной опасности – показывают четкий контур лесного пожара. Есть еще один спутник, который летит по эллиптической орбите – «Арктика». Он уникальный. Такого нет ни у кого в мире. Траектория его полета от 60 параллели Южного полушария до 60 параллели Северного на высоте от тысячи до 40 тысяч километров. Это делается для того, чтобы наблюдать за северными регионами нашей страны. Шесть часов идет постоянная фиксация состояния атмосферы и не только. Нужно еще несколько таких спутников. Тогда у нас будет постоянная фиксация метеорологической обстановки над Северным полюсом. Эффект от нового спутника будет, но не сразу. Для решения прогноза погоды нужно знать больше о начальном состоянии. Спутники дают 80% информации сканирования атмосферы, что помогает в составлении прогноза погода», - сказал Вильфанд.
Руководитель Ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с НСН отметил, что информация с нового спутника лишней не будет.
«Нам, синоптикам, любая информация важна, в том числе получаемая со спутников. Она будет очень востребованная. В первую очередь информацию со спутников получат прогностические модели. Они ее обрабатывают и уже передают нам. Насколько она повысит точность прогнозов, пока сказать сложно, но лишней она не будет», - пояснил Цыганков.
Ранее Роман Вильфанд в пресс-центре НСН предупредил о наступлении сезона опасных погодных явлений. Он отметил, что этого не удастся избежать, но в этом году количество таких явлений будет меньше, чем в предыдущие два года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Восемь человек пострадали из-за обрушения трибуны Гребного канала в Ростове-на-Дону
- Кадыров призвал ввести в России военное положение
- Отравительница дочери и троих внуков из Саратова осуждена на 19 лет колонии
- МВД России объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного
- Умер актер сериалов «Каменская» и «Склифосовский» Николай Шатохин
- Россия нанесла удары по центрам принятия решений на Украине
- МИД РФ предупредили о жёстком ответе за удар БПЛА по Москве
- Площадь пожара на заводе спирта под Москвой достигла 3,4 тысячи «квадратов». Видео
- Путин: Система ПВО Москвы сработала удовлетворительно
- Эрдоган заявил о договоренности с Путиным о поставке зерна беднейшим странам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru