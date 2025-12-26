СМИ: Алексея Серебрякова госпитализировали из-за хронического бронхита
Актер Алексей Серебряков попал в больницу из-за обострения хронического бронхита на фоне курения. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным издания, 61-летний артист курит с 13 лет, выкуривает в день по две пачки сигарет. В декабре он попал в больницу на четыре дня в состоянии средней тяжести. Серебряков жаловался на одышку и кашель.
«Серебряков давно задыхается и постоянно кашляет, но бросать вредную привычку все равно не планирует. Сейчас он уже дома», - отмечает Mash.
Врачи порекомендовали актеру сократить количество употребляемого никотина и выполнять дыхательную гимнастику, чтобы избежать неизлечимой хронической обструктивной болезни легких.
Ранее стало известно, что актер Федор Добронравов перенес операцию на позвоночнике.
