СМИ: Алексея Серебрякова госпитализировали из-за хронического бронхита

Актер Алексей Серебряков попал в больницу из-за обострения хронического бронхита на фоне курения. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным издания, 61-летний артист курит с 13 лет, выкуривает в день по две пачки сигарет. В декабре он попал в больницу на четыре дня в состоянии средней тяжести. Серебряков жаловался на одышку и кашель.

«Серебряков давно задыхается и постоянно кашляет, но бросать вредную привычку все равно не планирует. Сейчас он уже дома», - отмечает Mash.

Врачи порекомендовали актеру сократить количество употребляемого никотина и выполнять дыхательную гимнастику, чтобы избежать неизлечимой хронической обструктивной болезни легких.

Ранее стало известно, что актер Федор Добронравов перенес операцию на позвоночнике.

