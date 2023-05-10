Синоптик назвал «шарлатанским» прогноз о летних +40 по всей России
Достоверный прогноз погоды составляется на рубеже 10-15 дней, сказал НСН Александр Шувалов.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН раскритиковал сообщения СМИ об аномально жарком лете в России.
Ранее ряд СМИ сообщили, что в ряде регионов России предстоящее лето будет аномально жарким – температура воздуха будет прогреваться до +40 градусов. Шувалов назвал такие прогнозы откровенным шарлатанством.
«Нельзя говорить о +40 градусах на всей территории страны. Этот «прогноз» отдает откровенным шарлатанством. Говорить о сезонных прогнозах с такой заблаговременностью нельзя. Да, могут быть волны тепла, и они наверняка будут, но они будут охватывать только часть территории России. Их интенсивность и продолжительность сейчас оценить невозможно. Такое возможно только на рубеже 10-15 дней. Все остальное – гадание на кофейной гуще», - сказал Шувалов.
Собеседник НСН отметил, что в России есть регионы с очень высокими аномалиями температуры, но они локализованы на одной части континента, тогда как на другой части нашей страны господствует отрицательная температура.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что традиционно курортный сезон в Сочи начинается с начала июня, а купаться можно с конца мая, когда вода и температура воздуха достигают благоприятных значений.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 405 / сут.
Умерли
399 тыс.+24 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+3 278 / сут.
- Президент Грузии назвала провокацией отмену визового режима со стороны России
- СМИ: ВСУ 9 мая безуспешно попытались атаковать Москву тремя дронами UJ-22
- «Граничит с безумием»: Песков оценил решение Польши переименовать Калининград
- В Минтрансе назвали количество рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно
- МИД РФ отменил рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию
- Курс доллара торгуется ниже 76 рублей
- Песков заявил, что в Кремле не видели обращение Пригожина
- Пригожин ответил желающим включить ЧВК «Вагнер» в список террористов
- Путин разрешил российским авиакомпаниям летать в Грузию
- Путин отменил визовый режим для граждан Грузии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru