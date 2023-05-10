Синоптик назвал «шарлатанским» прогноз о летних +40 по всей России

Ранее ряд СМИ сообщили, что в ряде регионов России предстоящее лето будет аномально жарким – температура воздуха будет прогреваться до +40 градусов. Шувалов назвал такие прогнозы откровенным шарлатанством.

«Нельзя говорить о +40 градусах на всей территории страны. Этот «прогноз» отдает откровенным шарлатанством. Говорить о сезонных прогнозах с такой заблаговременностью нельзя. Да, могут быть волны тепла, и они наверняка будут, но они будут охватывать только часть территории России. Их интенсивность и продолжительность сейчас оценить невозможно. Такое возможно только на рубеже 10-15 дней. Все остальное – гадание на кофейной гуще», - сказал Шувалов.

Собеседник НСН отметил, что в России есть регионы с очень высокими аномалиями температуры, но они локализованы на одной части континента, тогда как на другой части нашей страны господствует отрицательная температура.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что традиционно курортный сезон в Сочи начинается с начала июня, а купаться можно с конца мая, когда вода и температура воздуха достигают благоприятных значений.

