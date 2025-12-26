Китай ввел санкции в отношении 20 оборонных компаний США
Власти Китая ввели санкции против ряда оборонных компаний США из-за поставок вооружений на Тайвань. Об этом сообщили в китайском МИД.
Ограничения распространяются на 20 организаций и десять руководителей. Санкции касаются в том числе компаний Northrop Grumman Systems Corporation, Boeing in St. Louis, Gibbs & Cox, VSE Corporation, Red Cat Holdings, Teal Drones, High Point Aerotechnologies, Blue Force Technologies, Lazarus Enterprises.
Решение Пекина вступает в силу с 26 декабря.
Ранее Китай ввел санкции против двух финансовых организаций Евросоюза в качестве ответа на ограничения Брюсселя в отношении России.
