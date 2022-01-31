«Варварство и дикость!» В Союзе потребителей горячо поддержали запрет уничтожать продукты

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил законодательно запретить уничтожение санкционных и конфискованных продуктов, признанных пригодными для употребления, пишут «Известия». По мнению парламентария, их можно использовать для государственных и муниципальных нужд. Он уточнил, что речь идет не только о ввозимых в Россию санкционных продуктах, но о, например, незаконно добытой рыбе или красной икре.

«Полностью с ним согласен - это варварство уничтожать продукты, которые, можно использовать в пищу. Я ленинградец, мой дед умер в блокаду от голода, поэтому для меня это дико, в голове не укладывается, как можно уничтожать продукты. Продукты не виноваты в том, что они незаконно попали в страну, виноваты люди - наказывайте их. Я не сторонник санкций, но так как есть запрет на ввоз - его надо исполнять, наказывать тех, кто незаконно ввозит и продает подсанкционные продукты. Но сами-то продукты при чем тут?» - отметил председатель Союза потребителей.

По его словам, большинство изымаемых товаров не нуждаются даже в дополнительной проверке качества.