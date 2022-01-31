«Варварство и дикость!» В Союзе потребителей горячо поддержали запрет уничтожать продукты

Петр Шелищ в беседе с НСН заявил, что в условиях роста цен в России даже запрещенные к ввозу продукты найдется, кому отдать.

Уничтожение конфискованных из обращения, но пригодных для употребления продуктов - это варварство и дикость, заявил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Так он прокомментировал готовящийся к внесению в Госдуму законопроект о запрете уничтожения конфискованных продуктов.

«Отправлять продукты под бульдозер или сжигать - это абсолютное варварство и дикость. Продукты надо использовать. У нас полно нуждающихся в продуктовой поддержке. Надо отдавать их благотворительным организациям. Это помогает выживать людям в нынешних сложных условиях, когда цены быстро растут, а доходов не хватает», - считает Шелищ.
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Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил законодательно запретить уничтожение санкционных и конфискованных продуктов, признанных пригодными для употребления, пишут «Известия». По мнению парламентария, их можно использовать для государственных и муниципальных нужд. Он уточнил, что речь идет не только о ввозимых в Россию санкционных продуктах, но о, например, незаконно добытой рыбе или красной икре.

«Полностью с ним согласен - это варварство уничтожать продукты, которые, можно использовать в пищу. Я ленинградец, мой дед умер в блокаду от голода, поэтому для меня это дико, в голове не укладывается, как можно уничтожать продукты. Продукты не виноваты в том, что они незаконно попали в страну, виноваты люди - наказывайте их. Я не сторонник санкций, но так как есть запрет на ввоз - его надо исполнять, наказывать тех, кто незаконно ввозит и продает подсанкционные продукты. Но сами-то продукты при чем тут?» - отметил председатель Союза потребителей.

По его словам, большинство изымаемых товаров не нуждаются даже в дополнительной проверке качества.

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«Их маркировка говорит сама за себя, это известные бренды. Если есть сомнения - проверяйте. Стоимость такой проверки несопоставима со стоимостью партий продуктов, которые можно уничтожить, а можно полезно использовать», - подчеркнул Шелищ.

Аналогичные инициативы по запрету на уничтожение «санкционки» начали появляться еще в 2019 году. В частности о необходимости запрета уничтожения используемых незаконно продуктов заявляли Роспотребнадзор и Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Пётр ШелищСанкционные Продукты
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