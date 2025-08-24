СМИ: Северокорейские военные пересекли границу с Южной Кореей
Около 30 северокорейских военных пересекли границу с Южной Кореей, сообщает агентство Yonhap.
Это вызвало предупредительные выстрелы со стороны Сеула. Данную информацию подтвердила Группа расследования комиссии ООН по перемирию.
Ранее силы Южной Кореи неоднократно предупреждали бойцов КНДР о пересечении границы, однако те не реагировали.
Известно, что военнослужащие пересекли демаркационную линию для проведения строительных работ.
Северная Корея назвала случившееся тревожным предзнаменованием, которое привело бы «к неконтролируемому состоянию» ситуацию в районе границы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru