СМИ: Северокорейские военные пересекли границу с Южной Кореей

Около 30 северокорейских военных пересекли границу с Южной Кореей, сообщает агентство Yonhap.

Ким Чен Ын призвал радикально расширить ядерные вооружения

Это вызвало предупредительные выстрелы со стороны Сеула. Данную информацию подтвердила Группа расследования комиссии ООН по перемирию.

Ранее силы Южной Кореи неоднократно предупреждали бойцов КНДР о пересечении границы, однако те не реагировали.

Известно, что военнослужащие пересекли демаркационную линию для проведения строительных работ.

Северная Корея назвала случившееся тревожным предзнаменованием, которое привело бы «к неконтролируемому состоянию» ситуацию в районе границы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ИТАР-ТАСС / Юрий Смитюк
ТЕГИ:Южная КореяКНДР

Горячие новости

Все новости

партнеры