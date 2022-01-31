В Госдуме предложили запретить уничтожение санкционных продуктов

Как сообщил его автор, глава комитета Госдумы по труду, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов, подразумевается изменение закона "О качестве и безопасности пищевых продуктов". Как следует из пояснительной записке к документу, было бы правильнее после проведения экспертизы на пригодность использовать такие продукты по прямому назначению.

Как считает Нилов, проверять качество таких продуктов могут Роспотребнадзор и Россельхознадзор.

Напомним, Украина стала главным перевозчиком санкционных товаров по территории России после открытия транзита, данные об этом содержатся в отчете Центра развития цифровых платформ — разработчика системы отслеживания перевозок товаров автомобильным и железнодорожным транспортом.

