В Госдуме предложили запретить уничтожение санкционных продуктов

Уничтожение конфискованных и санкционных продуктов, которые не пригодны для употребления, могут запретить в России, сообщают «Известия» со ссылкой на проект закона, который в ближайшее время будет внесен в Госдуму.

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Как сообщил его автор, глава комитета Госдумы по труду, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов, подразумевается изменение закона "О качестве и безопасности пищевых продуктов". Как следует из пояснительной записке к документу, было бы правильнее после проведения экспертизы на пригодность использовать такие продукты по прямому назначению.

Как считает Нилов, проверять качество таких продуктов могут Роспотребнадзор и Россельхознадзор.

Напомним, Украина стала главным перевозчиком санкционных товаров по территории России после открытия транзита, данные об этом содержатся в отчете Центра развития цифровых платформ — разработчика системы отслеживания перевозок товаров автомобильным и железнодорожным транспортом.

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Фото: Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Белгородской области
ТЕГИ:ГосдумаСанкционные Продукты
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