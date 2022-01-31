В Госдуме предложили запретить уничтожение санкционных продуктов
Уничтожение конфискованных и санкционных продуктов, которые не пригодны для употребления, могут запретить в России, сообщают «Известия» со ссылкой на проект закона, который в ближайшее время будет внесен в Госдуму.
Как сообщил его автор, глава комитета Госдумы по труду, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов, подразумевается изменение закона "О качестве и безопасности пищевых продуктов". Как следует из пояснительной записке к документу, было бы правильнее после проведения экспертизы на пригодность использовать такие продукты по прямому назначению.
Как считает Нилов, проверять качество таких продуктов могут Роспотребнадзор и Россельхознадзор.
Напомним, Украина стала главным перевозчиком санкционных товаров по территории России после открытия транзита, данные об этом содержатся в отчете Центра развития цифровых платформ — разработчика системы отслеживания перевозок товаров автомобильным и железнодорожным транспортом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,7 млн+121 тыс. / сут.
Умерли
331 тыс.+617 / сут.
Выздоровели
10,2 млн+28 944 / сут.
- Пенсии россиян увеличатся с 1 февраля
- В Госдуме предложили запретить уничтожение санкционных продуктов
- СМИ: Россия находится на втором месте в рейтинге дешевизны бензина в Европе
- Умер режиссер Виктор Мережко
- Жителям Словакии рекомендовали воздержаться от поездок на Украину
- Нуланд заявила о бессмысленности введения санкций против РФ заранее
- Кулеба призвал Россию к дипломатическому взаимодействию
- Боррель рассказал о новых санкциях против России
- Нуланд анонсировала переговоры Блинкена и Лаврова
- В Москве один человек погиб в сгоревшем такси
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru