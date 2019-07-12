В правительстве РФ задумались о запрете на уничтожение «санкционки»

«Мне кажется, продукты питания уничтожать — это в принципе неправильно. Другое дело их изымать и дальше думать, как их использовать именно по назначению как продукты питания, сделав соответствующие анализы», — сказал вице-премьер.

Тем не менее, Алексей Гордеев отметил, что закон требует обсуждения и в ближайшее время принят не будет. При этом Россельхознадзор выступил против этой инициативы, назвав ее глупостью.

Напомним, с 2014 года в России действует эмбарго на ввоз продовольствия из стран, которые ввели санкции против Москвы в связи с вхождением Крыма в состав Российской Федерации.

