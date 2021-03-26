Посол на́ сыр. Пармезан просят вернуть в Россию

Высокой дипломатической поддержки удостоился далеко не самый популярный в России импортный продукт, который, однако, стал символом санкционных лишений обеспеченных россиян. Посол Италии в Москве выступил за возвращение в Россию пармезана, ввоз которого оказался под запретом в рамках контрсанкций 2014 года. Паскуале Терраччано назвал технической ошибкой включение пармезана в список санкционных продуктов. Ограничительные меры наложены на свежие продукты, а пармезан вызревает месяцами и лактозы не содержит, - пояснил дипломат в интервью Forbes. Исправление такого недоразумения было бы хорошим жестом в адрес страны, которая долгие годы остается дружественной к России. Между тем, ремарку посла о том, что идею вернуть пармезан на российские прилавки уже изучает Роспотребнадзор, это самое ведомство уже опровергло: в обязанности Роспотребнадзора «не входит внесение изменений в перечень санкционных товаров».

Посол хитрит – такой вывод следует из слов одного из самых известных российских сыроваров. Олег Сирота, слова которого приводит «Лента.ру», инициативу объяснил попыткой запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, поскольку итальянские производители сыра рискуют вскоре потерять российский рынок. Импортозамещение молочной продукции идет в России высокими темпами: производство молока выросло на 25 процентов за последние семь лет, - отметил г-н Сирота, призвав дать фермерам время, чтобы самим наладить производство пармезана. «Мы не то что наш рынок отвоюем, мы экспортировать будем и за их рынок еще повоюем с ними же, вот потому они и суетятся», - заявил он.

Семилетняя история санкций и контрсанкций в сфере импорта продуктов питания в очередной раз наглядно доказала справедливость формулы о суровости российских законов, которую компенсирует необязательность их исполнения. Показушная кампания по уничтожению бульдозерами контрабандной «санкционки» быстро сошла на нет, и те, кто хотел ввозить импортные продукты, по-прежнему их везет. На радость тем, кто не хотел расставаться с возможностью их потребления. Как раньше, не составляет никакого труда купить настоящий итальянский пармезан, или маасдам из самой Голландии, или французский бри. Вас разве что спросят: пармезан какой выдержки? Или, предполагая в вас гурмана: вам бри де Мо или бри де Мелен?

Кстати, российские рестораторы тоже признают, что в приличных заведениях как использовали сыры только оригинального производства, так и продолжают это делать, не взирая ни на какие санкции. Они, в общем-то, привели только к росту цен: «логистика очень подорожала», - заговорщицким шепотом поясняют продавцы. А тем, кому подорожавший пармезан из Италии оказался не по карману, остается ждать его импортозамещения. И посол тут не помощник.

