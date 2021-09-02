Более 3 млрд рублей украли мошенники у клиентов банков в России за 3 месяца
Более трёх миллиардов рублей похитили мошенники у банковских клиентов в России во втором квартале текущего года, сообщает пресс-служба Центробанка РФ.
По данным регулятора, это в 1,5 раза больше, чем за апрель-июнь 2020 года, когда путем несанкционированных переводов со счётов злоумышленники украли 2,1 миллиарда рублей. При этом банки вернули клиентам только 7,4% похищенных средств, тогда как в прошлом году - 12,8%.
В сообщении ЦБ РФ говорится, что основным инструментом злоумышленников являются методы социальной инженерии, когда клиенты совершают операции самостоятельно под психологическим воздействием. Чаще всего кражи совершаются через онлайн-банкинг физлиц (81,8%), также используются фишинг, вирусы и уязвимости в программном обеспечении.
Ранее в МВД заявили, что определить телефонных мошенников можно по типичным фразам, которые они используют с целью получить личные данные и денежные средства жертвы, сообщает RT.
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